Canal de Panamá bate récord ante el oleaje de inestabilidad mundial

El cierre del estrecho de Ormuz impulsó el tránsito de carga por la vía interoceánica

El canal de Panamá registró un máximo histórico de tránsito de carga, tras el cierre del estrecho de Ormuz, según declaró a la AFP este 21 de octubre la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta.

Durante el año fiscal, del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, el tonelaje de los buques alcanzó los 521 millones de toneladas, frente a los 489,2 millones del ejercicio anterior.

En esos 12 meses, el canal registró 13.951 tránsitos de buques, frente a los 13.404 contabilizados en el año fiscal 2025.

Para facilitar el transporte de energéticos tras el cierre del estrecho de Ormuz, el canal de Panamá elevó temporalmente de 36 a 41 el límite de tránsitos diarios. Sin embargo, la sequía asociada a El Niño obligó a reducirlo a 32 desde comienzos de septiembre. Tras el aumento de las precipitaciones, la cifra subió a 33.

Espino de Marotta afirmó que el impacto de El Niño «realmente» solo se sintió durante los últimos cuatro meses del año fiscal, pero que, pese al fenómeno climático, el canal pudo «apoyar a la industria cuando lo ha necesitado, trayendo más carga».