¿Se prohibió la venta de carbón en Sancti Spíritus? (+video)

José Martínez Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus, aclara cuánto hay de cierto en las especulaciones sobre este polémico asunto

El carbón vegetal es uno de los combustibles más demandados del momento por las familias cubanas.

Recientemente en redes sociales se extendió el rumor sobre la

supuesta prohibición de la venta de carbón en la provincia de Sancti

Spíritus. Para esclarecer el asunto, Escambray acudió en busca de

respuestas al Gobierno Provincial.

De acuerdo con José Martínez Hernández coordinador de Programas y

Objetivos, en ningún momento ha sido suspendida la venta en este

territorio.

“Nosotros somos del criterio de que, a raíz del periodo de lluvias en el

mes de octubre, los productores de carbón se detuvieron en la

confección de los hornos para protegerlos, y ante la amenaza del

huracán Melissa, las personas se prepararon para el evento y se

compró la mayor parte del carbón que estaba en producción», precisó

sobre las posibles causas de la escasez del producto.

Asimismo, puntualizó que no existe indicación de parar la producción ni

el expendio. “La venta se mantiene, los productores siguen elaborando

el carbón; incluso, esta es una de las formas de asegurar el

funcionamiento de los Sistemas de Atención a la Familia y un grupo de

centros de Salud y Educación, y nosotros no hemos tenido ningún caso

ni situación que se nos haya presentado, ya sea con inspectores o con

algún organismo regulador que se haya enfrentado o que haya tenido

quejas.

“Las plantas que se utilizan para confeccionar el carbón, en este caso

aroma, marabú o algarrobo indio, no tienen regulaciones con el tema de

guías o permisos para ser cortados”, explica Martínez Hernández.

En cuanto a los criterios emitidos, el dirigente gubernamental insiste en

que la población se acerque a las instituciones pertinentes para emitir

sus quejas o preocupaciones y, de esta manera, intervenir

oportunamente en la solución de las problemáticas que se presenten.