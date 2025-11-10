¿Se prohibió la venta de carbón en Sancti Spíritus? (+video)

Recientemente en redes sociales se extendió el rumor sobre la
supuesta prohibición de la venta de carbón en la provincia de Sancti
Spíritus. Para esclarecer el asunto, Escambray acudió en busca de
respuestas al Gobierno Provincial.
De acuerdo con José Martínez Hernández coordinador de Programas y
Objetivos, en ningún momento ha sido suspendida la venta en este
territorio.
“Nosotros somos del criterio de que, a raíz del periodo de lluvias en el
mes de octubre, los productores de carbón se detuvieron en la
confección de los hornos para protegerlos, y ante la amenaza del
huracán Melissa, las personas se prepararon para el evento y se
compró la mayor parte del carbón que estaba en producción», precisó
sobre las posibles causas de la escasez del producto.
Asimismo, puntualizó que no existe indicación de parar la producción ni
el expendio. “La venta se mantiene, los productores siguen elaborando
el carbón; incluso, esta es una de las formas de asegurar el
funcionamiento de los Sistemas de Atención a la Familia y un grupo de
centros de Salud y Educación, y nosotros no hemos tenido ningún caso
ni situación que se nos haya presentado, ya sea con inspectores o con
algún organismo regulador que se haya enfrentado o que haya tenido
quejas.
“Las plantas que se utilizan para confeccionar el carbón, en este caso
aroma, marabú o algarrobo indio, no tienen regulaciones con el tema de
guías o permisos para ser cortados”, explica Martínez Hernández.
En cuanto a los criterios emitidos, el dirigente gubernamental insiste en
que la población se acerque a las instituciones pertinentes para emitir
sus quejas o preocupaciones y, de esta manera, intervenir
oportunamente en la solución de las problemáticas que se presenten.
