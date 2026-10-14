Canciller cubano denuncia presiones de Estados Unidos para cambiar el voto contra el bloqueo en la ONU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está presionando a mandatarios de diferentes países para que modifiquen sus posiciones ante la próxima votación de la resolución cubana contra el bloqueo

Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está presionando a mandatarios de diferentes países para que modifiquen sus posiciones ante la próxima votación de la resolución cubana contra el bloqueo económico, comercial y financiero en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el canciller cubano afirmó:

“El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional”.