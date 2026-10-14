Canciller cubano denuncia presiones de Estados Unidos para cambiar el voto contra el bloqueo en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está presionando a mandatarios de diferentes países para que modifiquen sus posiciones ante la próxima votación de la resolución cubana contra el bloqueo económico, comercial y financiero en la Asamblea General de Naciones Unidas.
En un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el canciller cubano afirmó:
“El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional”.
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