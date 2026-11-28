Costa Rica niega la entrada a la relatora de la ONU Francesca Albanese y la retiene en el aeropuerto

Las autoridades migratorias le negaron el ingreso al país, alegando que Albanese tiene una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas»

Fotografía que muestra en pantalla a la relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, durante la entrega de un doctorado honoris causa en la Universidad de Costa Rica. (Foto: Marco Monge/ EFE)

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados arribó el jueves a Costa Rica para recibir hoy, viernes 27, el título de doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), una institución pública. Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron el ingreso al país, alegando que Albanese tiene una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.

“Al contar con una alerta, se rechaza su ingreso, quedando a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país”, señalaron las autoridades.

La UCR alertó sobre la situación de la Relatora Especial mediante un comunicado en el que afirmó: “Lamentamos profundamente esta situación, estamos realizando las averiguaciones pertinentes y les mantendremos informados al respecto”.

En entrevista con la agencia AP, una representante del Consejo Universitario de la UCR dijo que no comprendían la decisión de denegarle la entrada a Albanese, pues su visita era pública desde hacía tiempo y nunca habían recibido comunicación alguna sobre un posible impedimento para su ingreso al país.

La propia Albanese escribió en la red social X: “Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines. (Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica)”.

En una entrevista concedida al medio Delfino.CR desde el aeropuerto, la Relatora exigió al Gobierno de Costa Rica que demostrara las acusaciones sobre sus supuestos vínculos con actos terroristas o, en su defecto, se retractara de ellas.

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional en favor de Francesca Albanese. Diputadas de esa agrupación calificaron la actuación de Migración como una “retención arbitraria” y cuestionaron la ausencia de explicaciones sobre los motivos y fundamentos jurídicos que justificaron la decisión de las autoridades.

La Sala Constitucional ordenó a las autoridades adoptar las medidas necesarias para que la jurista no abandone el territorio nacional hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus o se disponga otra cosa.

La única excepción a esta medida sería que Albanese manifestara libre y voluntariamente su deseo de salir del país.

Numerosos analistas coinciden en que esta situación guarda relación con el giro proisraelí del país, acentuado durante los gobiernos de Rodrigo Chaves y continuado por la actual presidenta, Laura Fernández.

El representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, escribió en X: “Felicito al Gobierno de Costa Rica por su decisión de denegar la entrada a la “relatora especial” de la ONU, @FranceskAlbs. Quienes se valen de su mandato ante la ONU para difundir propaganda vil, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y vilipendiar incesantemente a Estados Unidos e Israel, deberían afrontar las consecuencias”.

Desde 2022, Albanese ha acusado a Israel, sobre la base de abundantes pruebas, de cometer genocidio, limpieza étnica y graves violaciones del derecho internacional contra la población palestina.

La reacción de Israel y de su aliado estadounidense ha sido de rechazo institucional y de persecución financiera, política y diplomática. Ambos países la han acusado de antisemitismo y de mantener vínculos con el terrorismo. En 2024, Israel la declaró persona non grata, impidiéndole con ello el acceso a los territorios palestinos ocupados. En 2025, Estados Unidos impuso sanciones financieras y restricciones de visado en su contra. Ambos países han presionado activamente para lograr su remoción del cargo que ocupa.

Este episodio forma parte de esa estela de persecución, que no se dirige únicamente contra Albanese, sino también contra cualquiera que se atreva a denunciar por su nombre la crueldad y el genocidio.