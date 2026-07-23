Celebró Trinidad aniversario 73 de la Gesta del Moncada (+fotos)

Con un reconocimiento especial por el Buró Provincial del Partido, el territorio mantiene indicadores productivos y sociales en medio de un escenario económico difícil

El territorio arriba a la efeméride con un reconocimiento especial del Buró Provincial del Partido. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

El acto municipal por el aniversario 73 de la Gesta del Moncada en Trinidad devino tribuna para ratificar el compromiso de los trabajadores de impulsar el avance de renglones económicos, productivos y sociales en un contexto de complejas transformaciones.

El territorio arriba a la efeméride con un reconocimiento especial del Buró Provincial del Partido y que valida un sistema de trabajo que ha permitido consolidar indicadores en sectores como la Salud Pública, Educación, Cultura y el Inder.

Entre los números que avalan este destacado quehacer no se puede dejar de mencionar la tasa de mortalidad materna y de niños menores de un año, que se mantiene en cero desde inicios de 2026, resultado del trabajo y el desvelo permanente de los profesionales de bata blanca.

Durante la celebración del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se entregó el carnet que los acredita como militantes del Partido a un grupo de compañeros. Asimismo se reconocieron a entidades y organismos destacados en esta etapa.

En la Plaza Cultural de la ciudad ondearon nuevamente las banderas cubana y del 26 de julio como muestra del patriotismo y la voluntad de resistencia de los cubanos. Así lo manifestó William Rodríguez Turiño, Secretario del Comité Municipal del Partido en esta localidad.

«El cerco energético por parte del gobierno de Estados Unidos es cada vez más fuerte; y mientras el imperialismo intenta asfixiar al pueblo, Cuba no se rinde y demuestra al mundo su capacidad de resistir y crear con nuestros propios recursos», expresó.

El acto también estuvo presidido por Damaris Báez Alonso, miembro del Buró Provincial del Partido, Tania Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Ernesto Borges Medina, Intendente y otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas.