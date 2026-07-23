En fotos: Cabaiguán conmemora la efeméride del Moncada

Fotos: José F. González Curiel/ Escambray

Los cabaiguanenses, junto a sus dirigentes, rememoraron hoy la historia de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en un acto que mezcló de forma amena una representación del talento artístico municipal, oradores de diferentes generaciones y compromiso con la herencia histórica.

La voz de los jóvenes se alzó para ratificar la disposición de continuar defendiendo las ideas que impulsaron a la Generación del Centenario para tomar las armas en nombre de la Patria.

En el acto, se hizo un reconocimiento especial a las entidades que destacaron por su aporte económico y social al territorio durante la última etapa.

Las autoridades de la provincia y del municipio, presentes en la conmemoración, hicieron entrega del carné del Partido Comunista de Cuba (PCC) a un grupo de nuevos militantes.

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Yuleisy Cancio Sánchez, primera secretaria del PCC en el municipio, quien hizo un recuento de los hilos conductores de la fecha, la consolidación de la Revolución y su continuidad en el presente.