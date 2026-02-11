Cocodrilos mordieron a los Leñadores en la arrancada de la gran final

Matanceros y tuneros, quienes se miden por quinta ocasión en postemporadas con balance de éxitos de 14-8 favorable a los rojos, volverán a chocar este jueves

Matanzas ganó el primer juego de la final de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en el Estadio Latinoamericano. (Foto: Roberto Morejón /JIT)

La selección de Cocodrilos de Matanzas inició este miércoles con buen pie la gran final de la pelota cubana al doblegar, con marcador de ocho carreras por tres, a su similar de Leñadores de Las Tunas, en el habanero estadio Latinoamericano.

Sobre la grama del Coloso del Cerro, que por vez primera funge como sede neutral de una finalísima del béisbol criollo, los dirigidos por Armando Ferrer ligaron trío de incogibles, recibieron una base por bolas y aprovecharon un costoso error en tiro desde la pradera derecha para marcar tres rayas en el segundo acto frente al abridor Eliander Bravo.

En la tercera volvieron a la carga los saurios y «construyeron» racimo de cinco, gracias a jit impulsor de un par del gallego Luis A. Sánchez con los ángulos congestionados, y vuelacercas de Aníbal Medina con dos compañeros en circulación, el primero del intermedista matancero en series nacionales desde mayo de 2023.

A partir de ese momento los relevistas de Leñadores, Andier Reyes, Anier Pérez, Leodanis Sánchez y Yoelkis Cruz empezaron a colgar ceros en la pizarra, mientras por la valla opuesta Yoanni Yera (abridor), Noelvis Entenza (primer sustituto) y Brayan Reyes, segundo relevo, respectivamente, opacaban las pocas oportunidades de brillar del ataque contrario.

Roylan Averhoff recibió la bola en el cierre del noveno capítulo para sacar los últimos tres outs del pleito, sin embargo, otra vez fue presa del descontrol y necesitó el auxilio del joven Silvio Iturralde, quien no pudo impedir que los tuneros pisaran el home play tres veces.

En definitiva Luis Sánchez, con tres inatrapables e igual número de empujadas, y Aníbal Medina, con jit y jonrón y trío de fletadas, sobresalieron como los mejores al bate por los ganadores, mientras por los del oriente del país Henry Quintero consiguió par de indiscutibles y disertó a la defensa desde la tercera almohadilla.

Cocodrilos y Leñadores, quienes se miden por quinta ocasión en postemporadas con balance de éxitos de 14-8 favorable a los rojos, volverán a medirse este jueves, en idénticos escenario y horario, para dar continuidad a un decisivo pulso pactado al mejor de siete y cuyo vencedor se alzará con la corona de la Serie 64.