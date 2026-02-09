Leñadores aseguran boleto finalista y discutirán el título con los Cocodrilos

El duelo tendrá como escenario neutral al Estadio Latinoamericano a partir del próximo miércoles

Los Leñadores se impusieron en la semifinal a Artemisa cuatro triunfos por dos. (Foto: Jit)

Con su relevista Keniel Ferráz como principal baluarte, el monarca exponente Leñadores de Las Tunas venció este lunes 4×3 a Cazadores de Artemisa y discutirá por tercera vez consecutiva el cetro, bajo las órdenes de Abeicy Pantoja, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Al beisbol no le complacen las casualidades y casi siempre, para no pecar de absoluto, gana el conjunto más capacitado, máxime si como sucede con los leñadores, están adaptados a «bailar» en finales de temporada con mucha compostura.

Nunca dan un out por perdido. Cero presión y necesaria concentración, sin apuros para hacer swing en un grupo de jugadores que llevan muchas temporadas trabajando juntos y parecen llevar tatuada en su piel la palabra imbatibilidad.

No les causó el menor problema jugar como visitantes en el Estadio 26 de Julio y tener que renunciar a la condición de local en su feudo del Julio Antonio Mella, dada la necesaria adecuación del calendario por la situación que vive el país con el déficit de combustible.

En el juego de marras, al mentor Abeicy Pantoja no le tembló la mano y envió al montículo, en el cuarto episodio con empate (2×2), a su relevista y «mano» derecha Keniel Ferráz, quien tenía nueve victorias en la campaña.

Con un físico que no impresiona, pero sí un corazón valiente año tras año, el diestro tunero apeló a su recta pegada y una slider intocable hacia afuera. Tiró 6.0 innings, en los cuales diseminó siete imparables y apenas aceptó una anotación.

Además, exhibió un preciso control al no conceder boleto de libre tránsito. Con estos fundamentos, se acreditó su décima victoria de la temporada.

«Este ha sido el play off más cerrado que he tenido en mis tres años. Villa Clara peleó duro y Artemisa también. Ferráz me dijo anoche que estaba preparado mental y físicamente. Y hoy quedó demostrado», comentó Pantoja.

El hombre clave a la ofensiva por los leñadores fue su joven torpedero Luis Antonio Pérez, quien pegó de 4-3, y en el sexto inning remolcó las dos carreras del triunfo con un doblete frente al relevista Leonardo Ocle.

En la final se espera un interesante enfrentamiento ante Las Tunas, que terminó como líder en la fase regular, y Matanzas, que culminó en segundo escaño. La sede neutral será el Estadio Latinoamericano a partir del próximo miércoles.