El Gobierno de Colombia informó este miércoles que descarta la realización de acciones encaminadas al ingreso y adhesión del país al Grupo de los Brics y al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).
En un comunicado, la Cancillería aseguró que “no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral”.
Agregó que el Gobierno nacional trabajará con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030.
“Colombia su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación, refirió la escueta nota a modo de conclusión.
En mayo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) presentó la solicitud formal en Shanghái y la Junta de Gobernadores del NBD aprobó a la nación neogranadina como miembro prestatario semanas después.
El ingreso definitivo estaba condicionado a la suscripción de cinco mil 125 acciones (equivalentes a más de 512 millones de dólares en capital exigible y pagado) y al depósito formal del instrumento de adhesión ante el gobierno de Brasil, pasos que nunca se concretaron.
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