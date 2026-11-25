La Cancillería cafetera aseguró que “no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral”

El Gobierno nacional trabajará con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales, aseguró la Cancillería.

El Gobierno de Colombia informó este miércoles que descarta la realización de acciones encaminadas al ingreso y adhesión del país al Grupo de los Brics y al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).

En un comunicado, la Cancillería aseguró que “no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral”.

Agregó que el Gobierno nacional trabajará con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030.

“Colombia su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación, refirió la escueta nota a modo de conclusión.

En mayo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) presentó la solicitud formal en Shanghái y la Junta de Gobernadores del NBD aprobó a la nación neogranadina como miembro prestatario semanas después.

El ingreso definitivo estaba condicionado a la suscripción de cinco mil 125 acciones (equivalentes a más de 512 millones de dólares en capital exigible y pagado) y al depósito formal del instrumento de adhesión ante el gobierno de Brasil, pasos que nunca se concretaron.