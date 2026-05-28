Comprueba Díaz-Canel marcha de proyecto arrocero Cuba- Vietnam

El presidente cubano intercambió con directivos de la empresa privada vietnamita Agri VMA y la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, donde se ejecuta la iniciativa

Díaz-Canel dijo que se trata de un proyecto positivo y debe extenderse en Cuba. (Foto: ACN)

El proyecto conjunto Cuba- Vietnam para la producción arrocera muestra rendimientos agrícolas halagüeños en tierras de los municipios de Los Palacios y Consolación del Sur, como resultado de la relación histórica entre ambas naciones.

Esa experiencia, que ya lleva unas tres campañas, fue chequeada este jueves por Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, quien intercambió con directivos de la empresa privada vietnamita Agri VMA y la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, donde se ejecuta.

Michel Ballate, director general de la entidad cubana, explicó que a 5.21 toneladas por hectárea asciende el rendimiento en áreas de la unidad empresarial de base Cubanacán, en Los Palacios, muy superior al obtenido hoy como media en el país.

Asimismo, ya se cosecha el cereal en la zona de Alonso de Rojas, en territorio consolareño, con nueve toneladas por hectárea, cifra que hace muchos años no se lograba en la Isla.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central; y las máximas autoridades de la provincia, Díaz- Canel Bermúdez supo que ante las tensiones con el combustible se trabaja en el montaje de un horno de biomasa, capaz de ahorrar dos mil 050 litros de diésel diarios y permitir un flujo constante en el secado.

La Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios es una de las que históricamente ha marchado a la vanguardia en el cultivo básico de la alimentación del pueblo, y la alianza con los vietnamitas ha facilitado la adquisición de los insumos necesarios para una actividad costosa.

Este negocio se ha fortalecido a partir de la buena voluntad de los vietnamitas de seguir creciendo, pese a las presiones que hoy ejerce Estados Unidos sobre los empresarios extranjeros, aseguró Ballate.

El Presidente dijo que se trata de un proyecto positivo, no solo de manera empresarial, sino que repercute en la generación de empleos, salarios, producción de alimentos; y debe extenderse en Cuba.

También exhortó a diversificar las producciones en áreas de la entidad palaceña, que ya asume la cría de patos.

Desde finales de 2024 la empresa privada vietnamita obtuvo mil hectáreas (ha) en usufructo para la producción del cereal en Los Palacios, experiencia que se ha ampliado a partir de varios modelos de producción conjunta.

De manera general en Pinar del Río están plantadas actualmente ocho mil 976 hectáreas de arroz, de las cuales 810 corresponden al proyecto.