Díaz-Canel: “El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta” (+post)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy la nueva infamia contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y reafirmó que en Cuba no se irrespetan los héroes de la Patria, ni se ofenden su historia y sus tradiciones sin respuesta.
En su mensaje en la red social X, el presidente subrayó que el pueblo cubano ha sabido levantarse por encima de las dificultades cotidianas provocadas, en primer lugar, por el bloqueo genocida, para responder con firmeza a la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución.
Díaz-Canel afirmó que esta nueva agresión ha unido más al pueblo y ha elevado su honor, su dignidad y su sentimiento antimperialista, reconocidos en el mundo por la resistencia de Cuba frente a cualquier intento de subordinación imperial.
No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en #Cuba.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 21, 2026
Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el #BloqueoGenocida, para responder a la… pic.twitter.com/L6EZwo5BZZ
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