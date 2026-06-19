Condenan en Italia resolución del Parlamento Europeo contra Cuba

La Anaic reitera en la nota que “la soberanía, la autodeterminación y el modelo social de Cuba pertenecen exclusivamente al pueblo cubano”. (Foto: PL)

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) condenó la resolución contra el país antillano aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, a la cual califica como un acto de agresión política, señala hoy un comunicado.

En esa declaración, la Anaic expone que dicha resolución es una manifestación del servilismo de las fuerzas de derecha europeas ante los dictados de Estados Unidos, acción que contraviene las normas más elementales del derecho internacional, las cuales prohíben la injerencia en los asuntos internos de las naciones.

La asociación solidaria lamenta que el Europarlamento adopte tal postura anticubana, “precisamente mientras la administración estadounidense endurece el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de sesenta años estrangula ilegalmente al pueblo cubano”.

Consideran como “un acto de hipocresía intolerable”, que los europarlamentarios derechistas ignoren en su resolución que las dificultades económicas que sufre hoy la población cubana son el resultado directo de una guerra económica despiadada y asimétrica desatada por Estados Unidos contra ese país.

Con sus más recientes medidas de este tipo, el gobierno norteamericano “amplía las sanciones secundarias para afectar incluso a las empresas europeas que comercian con la isla”, destaca el documento que tiene como título “No toquen a Cuba”.

Al pedir la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC), que establece el marco jurídico para las relaciones bilaterales, la resolución “opta por alinearse con los dictados de la Casa Blanca en lugar de defender la autonomía económica de nuestro continente y el derecho internacional”, apunta el texto.

“La Europa que hoy pretende dar lecciones de democracia y pide el fin del ADPC es la misma que olvida la extraordinaria solidaridad internacional de Cuba”, manifiestan, y ponen de ejemplo a las brigadas médicas cubanas que apoyaron a Italia durante los meses más oscuros de la pandemia de la Covid-19, y las que ahora prestan servicio en Calabria.

La Anaic reitera en la nota que “la soberanía, la autodeterminación y el modelo social de Cuba pertenecen exclusivamente al pueblo cubano” y que ningún parlamento extranjero tiene derecho a interferir en los procesos políticos internos de un Estado soberano.

En tal sentido, expresa el comunicado, “instamos al gobierno italiano y a la Unión Europea a que rechacen las medidas sancionadoras contenidas en esa resolución, mantengan firme su compromiso con el diálogo bilateral y el respeto mutuo, y exijan el cese inmediato del bloqueo estadounidense, verdadera y única causa del sufrimiento del pueblo cubano”.