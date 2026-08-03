Lactancia materna, base de la supervivencia infantil

En todas las provincias se desarrollan jornadas de donación de leche materna y también se impartirán cursos para fortalecer las capacidades de los especialistas, junto a otras actividades

En Cuba ya están en marcha las actividades por la Semana Mundial, que se celebra cada año entre el 1 y el 7 de agosto. (Foto: ProSalud)

La Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) informó hoy las acciones que se realizan en el país con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Longina Ibargollen Negrín, funcionaria del Programa Materno Infantil y jefa de la Comisión Nacional de Lactancia Materna, informó que en Cuba ya están en marcha las actividades por la Semana Mundial, que se celebra cada año entre el 1 y el 7 de agosto.

Todos los días hay una mujer que le quiere dar el pecho a su hijo y alguien la anima a dejar de hacerlo por disímiles cuestiones; estamos obligados a unirnos, afirmó.

Ibargollen Negrín recordó que la Constitución de la República de Cuba consagra la salud pública como un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, lo que incluye la protección de la lactancia materna, refrendada además en el Código de las Familias.

En el encuentro participaron también representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organizaciones que deben fortalecer el acompañamiento a las madres lactantes.

Pablo Carlos Roque Peña, especialista del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), subrayó que la lactancia materna es la base de la supervivencia infantil y un factor esencial en la gestión de la triple carga de malnutrición.

Mencionó que la continuidad de la lactancia sigue suponiendo un reto y recalcó que “la lactancia materna es más que una cuestión de supervivencia, es una cuestión de salud y desarrollo”.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna tiene entre sus objetivos informar acerca de la importancia de dar seguimiento a esta práctica y fomentarla para mejorar la salud de los bebés en todo el mundo.

En Cuba se lleva a cabo mediante la realización de actividades participativas, dinámicas y accesibles para sensibilizar a las familias y brindar asesoramiento a las mujeres que se preparan para la maternidad.

Para este propósito, en todas las provincias se desarrollarán jornadas de donación de leche materna y también se impartirán cursos para fortalecer las capacidades de los especialistas, junto a otras actividades.

Olga Lidia Revilla Vidal, especialista materno-infantil de Prosalud, comunicó que se realizará una Jornada de Donación de Leche Materna y en los municipios de Bejucal, Santa Cruz y San José en Mayabeque se realizarán también actividades culturales.

La lactancia materna proporciona naturalmente todos los nutrientes y la hidratación necesarios para el correcto desarrollo y crecimiento de los bebés.

La Unicef resalta que su extensión ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto.