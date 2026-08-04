Confirman más de 6.100 fallecidos tras el devastador doble terremoto en Venezuela

Red de salud y puestos médicos de emergencia han atendido 60.992 personas que sufrieron lesiones, traumatismos o afectaciones de salud derivadas directa e indirectamente del desastre natural

Equipos especializados lograran rescatar con vida a 6.462 personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones colapsadas. (Foto: Internet)

Las autoridades de Venezuela actualizaron el balance oficial de víctimas y daños estructurales provocados por el violento doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. De acuerdo con el más reciente reporte oficial, la cifra total de fallecidos ascendió a 6.125 personas, lo que refleja la magnitud de la tragedia que golpeó a la nación sudamericana.

A semanas de haber ocurrido el movimiento telúrico, las labores de rescate continuaron de forma ininterrumpida en las zonas más golpeadas del territorio nacional, permitiendo que los equipos especializados lograran rescatar con vida a 6.462 personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones colapsadas.

De manera paralela, la red de salud pública y los puestos médicos de emergencia han atendido a un total de 60.992 personas que sufrieron lesiones, traumatismos o afectaciones de salud derivadas directa e indirectamente del desastre natural.

En el ámbito habitacional, las brigadas técnicas e ingenieros civiles han desplegado un masivo operativo de inspección que ha permitido evaluar un total de 43.679 inmuebles en las zonas afectadas para determinar los niveles de daño estructural.

Del total de las viviendas evaluadas bajo el estatus de afectación, las autoridades determinaron que 25.325 inmuebles se encuentran en condiciones habitables tras reparaciones menores, mientras que 9.866 presentan restricciones de uso y 6.433 fueron catalogadas en situación de alto riesgo por peligro de colapso.

Como parte de los planes de respuesta inmediata para mitigar la crisis habitacional y socorrer a los damnificados, el Ejecutivo ha hecho entrega formal de 287 nuevas viviendas a familias que lo perdieron todo durante el evento sísmico.

Finalmente, las labores de saneamiento urbano y vialidad avanzan con el despliegue de maquinaria pesada, logrando la recolección de 346.755 toneladas de escombros, lo que representa un avance del 16,51 por ciento en el despeje total de las áreas devastadas para dar paso a la reconstrucción.