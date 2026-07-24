Sismo de magnitud 3,1 perceptible en Santiago de Cuba (+post)

El movimiento telúrico se localizó a 26 kilómetros al suroeste de la ciudad, en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -76.06 grados de longitud oeste

Sismo de magnitud 3,1 perceptible en Santiago de Cuba. (Imagen: CENAIS)

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto perceptible en la ciudad de Santiago de Cuba a las 10:13 pm de este jueves, según el parte oficial del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.1 en la escala de Richter y se localizó a 26 kilómetros al suroeste de la ciudad, en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -76.06 grados de longitud oeste.

El sismo ocurrió a una profundidad de 8.5 kilómetros, detalla el informe del Servicio Sismológico Nacional.

Hasta el momento, las autoridades solo han recibido reportes de perceptibilidad en varios puntos de la urbe santiaguera. No se han emitido informes sobre daños materiales o víctimas.

Este es el noveno sismo perceptible en lo que va de 2026, según el conteo del CENAIS. La región oriental de Cuba, y en particular la zona de Santiago de Cuba, es reconocida por su alta actividad sísmica debido a su cercanía a la Falla de Oriente, el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.