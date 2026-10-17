Constructores por nuevos rumbos productivos

En Sancti Spíritus el sector materializa estrategias a fin de mantener productividad con nuevos servicios que diversifiquen su objeto social

2- Trabajadores de la Base de Apoyo del Micons se insertan en labores de higienización de la ciudad.

Los nuevos escenarios económicos y la actual coyuntura energética llevsron a la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus (ECMSS) a paralizar temporalmente parte de sus actividades productivas y buscar alternativas dirigidas a recuperar eficiencia, así como la reagrupación de su fuerza de trabajo.

Esa estrategia constituye también una forma implementar las transformaciones económicas aprobadas por el Estado cubano relacionadas con el sector empresarial.

De acuerdo con Rislander Torres Diaz, director de la ECMSS, a inicios de año se logró estabilizar la fuerza de trabajo, al tiempo que se renegociaron contratos y se trata de concretar otros de producciones cooperadas en locales de la propia empresa, lo que ha ayudado a que no existan pérdidas y se mantenga la estabilidad en algunos indicadores que mantienen eficiencia acordes a los niveles productivos.

Se trata de una articulación de los nuevos actores económicos con la empresa estatal, sobre la base de prefinanciar sus producciones o suministrar materias primas y otros insumos.

De igual modo, explicó el directivo, se articuló con Tabacuba para ejecuciones en viales, terrazas técnicas, naves de cultivo a productores particulares y, desde el mes de junio, se trabaja en una producción estable con una docena de compromisos directos con productores para labores de movimiento de tierra.

Asimismo, los constructores de la Base de Apoyo de la ECMSS mantienen la producción y venta de talco para repello fino y terminaciones de obra, además de insertarse en la recogida de desechos en áreas e instituciones de la ciudad, así como servicio de chapea, ambos a personas naturales y jurídicas.

El directivo resaltó, además, que se continúa trabajando en la transformación de contenedores en viviendas en los municipios de Cabaiguán y Taguasco y en la reapertura de los parques solares emplazados en Guasimal y en Trinidad.