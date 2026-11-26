El Día del Economista y Contador en Cuba resulta momento idóneo para reconocer el rol de estos profesionales en el desempeño de la economía nacional

El Día del Economista se celebra en recordación al nombramiento del Che como director del Banco Nacional de Cuba, el 26 de noviembre de 1959.

El proceso de implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba no es una tarea que pueda improvisarse. Detrás de cada eje, de cada medida y de cada cronograma de cumplimiento se requiere el dominio técnico de quienes manejan los números, los costos y las proyecciones.

En ese escenario, los economistas y contadores cubanos —y de manera particular los más de 2 300 afiliados a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en Sancti Spíritus— resultan imprescindibles para que el cambio no se quede en el papel.

La propia ANEC ha advertido que las 176 transformaciones “no constituyen una solución mágica”, sino un estremecimiento conceptual que exige mayor objetividad y efectividad en la gestión económica. Para lograrlo, sus miembros han comenzado a proponer ideas que enriquezcan las medidas, muchas de las cuales son, precisamente, fruto del aporte de la organización desde hace tiempo.

El reto no es menor: se trata de acompañar la implementación con urgencia, integralidad y soporte comunicacional, pero también con la asesoría técnica que evite que los planes se distorsionen en la práctica.

En Sancti Spíritus, ese protagonismo tiene rostro y estructura. La provincia agrupa a sus profesionales en 166 secciones de base, una fuerza técnica que ha sido convocada a elevar su influencia en asuntos claves como la conformación de los planes, el fortalecimiento del control interno y la diversificación productiva.

Durante la más reciente Asamblea Provincial de la ANEC, los economistas espirituanos abogaron por un mayor protagonismo en el quehacer del territorio y por revertir el decrecimiento de las filas de la organización, con una mirada puesta en los jóvenes y en los nuevos actores económicos.

El contexto local lo demanda. Sancti Spíritus avanza en la implementación de las transformaciones con pasos concretos: ocho entidades agroindustriales pasaron a la subordinación municipal, la Empresa Cárnica trabaja en la constitución de una sociedad mercantil, la Pesquera busca ampliar su red minorista en alianza con el sector privado y la arrocera Sur del Jíbaro conforma empresas mixtas y filiales.

La provincia cuenta además con 530 micro, pequeñas y medianas empresas —133 de ellas nuevas— y siete cooperativas no agropecuarias. Cada uno de esos actores necesita balances, auditorías, análisis de costos y proyecciones financieras. Sin economistas y contadores formados para asesorar y controlar, esas estructuras corren el riesgo de naufragar en la improvisación.

El propio espacio Micrófono Abierto, estrenado este miércoles por Radio Sancti Spíritus con una emisión en la que se evaluó la marcha de las 176 medidas en la provincia, evidenció que el proceso es gradual y que no todas las transformaciones marchan a la par.

Esa realidad exige, más que nunca, profesionales capaces de medir impactos, detectar desviaciones y proponer correctivos. Los economistas y contadores espirituanos no son convidados de piedra en ese empeño: son el termómetro y el timón técnico de un cambio que aspira a transformar la economía sin perder la brújula socialista.