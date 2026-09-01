Constructores y trabajadores de Comunales se unen para sanear la ciudad espirituana (+fotos)

Desde hace algunos días ambas fuerzas trabajan en la recogida de desechos sólidos y en la erradicación de microvertederos

Fuerzas especializadas del Micons en Sancti Spíritus apoyan en la limpieza de los microvertederos de la ciudad. (Fotos: Facebook)

Fuerzas especializadas del Ministerio de la Construcción (Micons) en Sancti Spíritus, de conjunto con trabajadores del sector de Comunales, laboran por estos días en la recogida de desechos sólidos en varias zonas de la cabecera provincial.

En las acciones de higienización participan activamente integrantes de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Obras de Ingeniería No. 1, los cuales han enviado al vertedero municipal cientos de metros cúbicos de basura que fueron recogidos en zonas urbanas o periféricas de la villa.

Diversas áreas de la ciudad cabecera ya fueron beneficiadas con la tarea de higienización.

Los trabajadores espirituanos que colaboran con esta tarea laboran también en la recolección de desechos hospitalarios de alta toxicidad en los diferentes centros asistenciales de la Salud, una acción que demanda de constancia y disciplina para mantener limpias las áreas aledañas a dichas instalaciones.

Ante la falta de combustible y medios de transporte especializados para asegurar por parte de Comunales esta tarea, surge la idea, bajo la orientación de las principales gubernamentales del territorio, de trabajar de forma cooperada entre el Micons y el sector de Comunales con el fin de erradicar el alto cúmulo de desechos sólidos que la población deposita en cualquier sitio de la ciudad sin ningún tipo de control.

Cientos de metros cúbicos de basura ya fueron recogidos en varias zonas urbanas y periféricas.

Al decir de Juan Armando Castillo Quintana, comunicador de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus, la tarea comprende el uso de montacargas, camiones y otros medios para sanear toda la basura depositada, labor que se realiza en tres frecuencias semanales, en dependencia de la disponibilidad de combustible.

“Hasta la fecha —dijo Castillo— se han saneado diversas partes de la ciudad, debiendo realizar hasta 10 viajes para evacuar toda la basura entre ellas los Olivos, el Camino de La Habana, áreas aledañas a la ESBU 23 de Diciembre, en algunas partes del barrio Kilo-12, la calle Bayamo, entre otras; pero se espera avanzar a otros sitios donde el cúmulo de desechos es mucho mayor”.









Meritorias resultan estas acciones que desarrollan los integrantes del Micons y Comunales para sanear la ciudad, pero de nada valen estos esfuerzos si por parte de la población no existe la voluntad de cuidar el entorno, pues, de la misma manera que a la ciudad le nacieron barrios, surgieron microvertederos en cualquier sitio, sin orden ni disciplina, a lo que se suman las limitaciones con los recursos para la actividad; ello equivale a que cada vez aparezca más basura en sitios donde antes no existía.