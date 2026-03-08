¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Mujer?

La convivencia entre lo reivindicativo y lo festivo refleja las diversas formas de apropiación cultural de una fecha que sigue vigente

El Día Internacional de la Mujer se conmemora hoy en el mundo, con múltiples expresiones culturales que conviven con el reclamo de igualdad, cuyo origen se remonta a las luchas obreras del siglo XX.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó como lema de la fecha: Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas.

También realizó un llamado a la acción contra las barreras presentes en la igualdad en la justicia, con énfasis en leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de las féminas de todas las edades.

Durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910, surgió la propuesta de institucionalizar un día dedicado a la mujer.

La dirigente alemana Clara Zetkin impulsó la iniciativa sin precisar una fecha específica, con el objetivo de crear un espacio de agitación global a favor del sufragio femenino y mejores condiciones laborales, según recogen archivos históricos.

En 1922, el líder soviético Vladimir Lenin declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en honor al papel de la mujer en la Revolución rusa de 1917.

Aquel año, las mujeres rusas salieron a las calles para exigir pan y el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), una movilización que aceleró la caída del zarismo y derivó semanas después en la concesión del voto femenino en ese país.

En 1975, la ONU oficializó la celebración, lo que extendió la conmemoración a escala planetaria y permitió su fusión con tradiciones locales.

Desde entonces, la fecha adquirió matices particulares en cada región: en Italia se popularizó la entrega de ramos de mimosa, mientras que en Armenia la efeméride se extiende durante todo un mes.

Naciones como Rusia y otras de la antigua órbita soviética mantienen la costumbre de regalar flores durante esta jornada, aunque también se promueve recuperar el sentido original de protesta entre organizaciones, grupos y personas.

Esta convivencia entre lo reivindicativo y lo festivo refleja las diversas formas de apropiación cultural de una fecha que sigue vigente.

(Con información de Prensa Latina)