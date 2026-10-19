Cuba denuncia «patético circo miamense» contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz

Díaz-Canel aseguró que «forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo»

«Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución». (Foto: Dunia Álvarez Palacios)

«La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico».

Así denunció este lunes, por medio de x, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la orden de arresto sin fianza emitida por el Fiscal General de EE. UU. contra el líder de la Revolución Cuba, el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

«Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución», sostuvo el mandatario.

Además, Díaz-Canel calificó el suceso como una «maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba», y aseguró que «merece nuestra firme condena».

«Forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo», subrayó.

En la propia red social, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó esa «nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida (…) la que combinan con otras de las acusaciones manidas e infundadas contra Cuba».

El Canciller agregó que «son reflejo de la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores para que sigan contribuyendo con colectas y financiamiento. Así se sostiene la maquinaria agresiva de la que tantos han vivido durante décadas, aprovechando la corrupción del sistema político estadounidense».