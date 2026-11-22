El bloqueo general ha sido condenado sistemática y abrumadoramente en 34 votaciones anuales en las Naciones Unidas

Mientras el próximo Congreso de Estados Unidos se perfila bajo control demócrata, algunos congresistas y medios piden un levantamiento de la política de asfixia de la administración de Donald Trump contra Cuba.

La congresista estadounidense Rashida Tlaib reiteró el viernes su llamado a poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, afirmando que la administración Trump está estrangulando al pueblo cubano.

Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes por Michigan, llamó a la nueva mayoría demócrata -tras los comicios de mitad de mandato- a “actuar de inmediato para poner fin al bloqueo de combustible de Trump, impedir una acción militar y, (…) poner fin al embargo (bloqueo) que ha impuesto una guerra económica contra Cuba” durante más de seis décadas.

También el representante por Massachusetts James McGovern denunció esta semana que el cerco unilateral de Estados Unidos contra Cuba causa una catástrofe humanitaria similar a la de Gaza, pero «en cámara lenta».

Un artículo publicado en Los Angeles Times por el investigador Michael Galant del Center for Economic and Policy Research (Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas), subrayó que las principales prioridades de los demócratas para el próximo Congreso probablemente sean la rendición de cuentas y la asequibilidad en salud pública.

Pero el 120.º Congreso -que se instalará el 3 de enero con la Cámara Baja y el Senado con control demócrata- también tiene la oportunidad de abordar uno de los legados más desastrosos de la administración Trump en el extranjero: una emergencia humanitaria evitable provocada por un bloqueo ilegal de combustible a Cuba, advirtió el experto.

Dijo que el embargo (bloqueo) estadounidense “ha asfixiado la economía cubana durante más de medio siglo” y recordó que el presidente Barack Obama (2009-2017) tomó medidas históricas y populares para aliviar las sanciones y normalizar las relaciones con la isla, con apoyo bipartidista.

Sin embargo, la primera administración Trump revirtió rápidamente estos avances y solo en sus últimos días en el cargo Joe Biden (2021-2025) promovió algunos alivios.

El analista mencionó el impacto del bloqueo en este “segundo mandato de Trump —con el intransigente Marco Rubio al frente de la política exterior—”, y algunas de las principales medidas que reforzaron esa política de castigo colectivo.

Luego vino el bloqueo casi total del combustible, impuesto mediante aranceles, sanciones e incluso la amenaza del uso de la fuerza militar contra la nación antillana.

El bloqueo general ha sido condenado sistemática y abrumadoramente en 34 votaciones anuales en las Naciones Unidas, acotó Galant.

Este bloqueo de combustible es cruel. Es ilegal. Es un acto de guerra. Es impopular, tanto a nivel internacional como entre los votantes estadounidenses, acotó el experto.

“Con el nuevo equilibrio de poder, el Congreso cuenta con las herramientas para enfrentarlo”, sugirió.

El primer paso que puede dar el Congreso -agregó- es votar una Resolución sobre Poderes de Guerra que prohíba el uso no autorizado de la fuerza militar contra Cuba, incluyendo el cumplimiento del bloqueo de combustible.

Para 2027, el nuevo Congreso podría aprobar esta y otras medidas específicas para ayudar a poner fin a la privación: revocar la declaración de emergencia nacional de enero, en la que se basan muchas de las sanciones recientes, comentó.

También -agregó- eliminar la designación infundada de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo», que de hecho la aísla del sistema financiero global; y suspender las facultades del Título III de la Ley Helms-Burton, que permiten a terceros demandar a quienes trafican con bienes confiscados por el gobierno cubano.

“Cualquier medida que no supere el veto de Trump servirá para reafirmar la posición del Congreso y asestar un golpe político a la administración Trump. Fundamentalmente, estas medidas pueden incluirse en leyes de aprobación obligatoria, como el proyecto de ley anual de autorización de defensa”, escribió.

Los demócratas también pueden utilizar proyectos de ley de asignaciones presupuestarias de aprobación obligatoria para restringir o condicionar la financiación, consideró.

“Ya es hora de poner fin al embargo (bloqueo) que, de manera deliberada, lleva más de 60 años perjudicando a la población civil cubana. En el pasado, se presentaban con regularidad —y con apoyo bipartidista— proyectos de ley destinados a derogar las principales disposiciones legales que sustentan el embargo”, añadió.

Aunque dejó claro que “hoy tales iniciativas podrían no sobrevivir a un veto, servirían para marcar una postura política clara y sentar las bases para un futuro presidente demócrata”.

Alertó que la situación incluso podría “agravarse en los próximos dos años: ante el nuevo equilibrio de poder en Washington, Trump podría optar por una postura más agresiva en el ámbito internacional, donde el poder ejecutivo goza de mayor margen de maniobra”.

Precisamente por eso, el Congreso debe actuar con rapidez y determinación para ponerle freno. El pueblo cubano sufre las consecuencias de una política estadounidense ilegal; el Congreso no puede eludir su responsabilidad de intervenir, concluyó.