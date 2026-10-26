Cuba felicita a Lula por su reelección como presidente de Brasil

Esta victoria histórica garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo, aseguró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección en el balotaje del país sudamericano.

«Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo’», escribió el mandatario en su cuenta en X.

‎ El líder del Partido de los Trabajadores derrotó este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales al opositor Flávio Bolsonaro, quién había encabezado la primera ronda de los comicios.

‎ Lula, de 80 años, sacó más de tres puntos de ventaja a su rival ultraderechista en una jornada marcada por tensiones y denuncias, por lo que ejercerá un cuarto mandato como jefe de Estado.