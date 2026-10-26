Cuba felicita a Lula por su reelección como presidente de Brasil

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección en el balotaje del país sudamericano.
«Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo’», escribió el mandatario en su cuenta en X.
El líder del Partido de los Trabajadores derrotó este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales al opositor Flávio Bolsonaro, quién había encabezado la primera ronda de los comicios.
Lula, de 80 años, sacó más de tres puntos de ventaja a su rival ultraderechista en una jornada marcada por tensiones y denuncias, por lo que ejercerá un cuarto mandato como jefe de Estado.
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