Celebridades mundiales respaldan a Lula de cara a la segunda vuelta electoral en Brasil

La campaña audiovisual, que circula masivamente en plataformas digitales, invita a los brasileños a reflexionar sobre el momento político que atraviesa la región y a ejercer su derecho al voto con conciencia ciudadana

Con los dedos de una mano en forma de la letra L sobre la frente, se difundió en redes sociales un video en el que se exhorta a los brasileños a defender la democracia y los derechos fundamentales, y a votar por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de este domingo en Brasil. (Foto: CNN)

Personalidades de la cultura y el cine de diversas partes del mundo, entre ellas los reconocidos cineastas Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro, así como los actores Javier Bardem, Mark Ruffalo, Tilda Swinton y Gael García Bernal, hicieron un llamado público a votar por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta electoral prevista para este domingo, mediante un video difundido en redes sociales que apela a la defensa de la democracia y los derechos fundamentales en el gigante sudamericano.

En las imágenes, varias de las figuras públicas colocaron los dedos de una mano en forma de la letra L, inicial de Lula, sobre su frente, como gesto de respaldo al mandatario del Partido de los Trabajadores (PT). La campaña audiovisual, que circula masivamente en plataformas digitales, invita a los brasileños a reflexionar sobre el momento político que atraviesa la región y a ejercer su derecho al voto con conciencia ciudadana.

El director mexicano Guillermo del Toro se dirigió directamente a los electores: “Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio”, expresó en alusión a los procesos políticos del norte del continente.

Por su parte, la actriz y cantante francesa Julie Delpy fue categórica en su mensaje: “Voten por la democracia, voten por Lula”, mientras que el realizador noruego Joachim Trier sumó sus votos de confianza al señalar que “es importante apoyar a Lula, esperamos que tenga muchos votos el domingo”.

El actor estadounidense Mark Ruffalo, conocido por su activismo en causas ambientales y sociales, exhortó con firmeza: “Luchen contra los fascistas, mantengan viva la democracia”. La movilización digital también contó con fuertes liderazgos locales, como el de la actriz brasileña Bruna Marquezine, quien sintetizó el espíritu de la coalición cultural que respalda al líder del PT: “Por la cultura, por la educación, por los derechos de las mujeres y de todos, por la democracia, ¡vota Lula!”.

La iniciativa de estas celebridades se suma a otras manifestaciones de apoyo internacional que han acompañado la campaña del candidato progresista, en un contexto marcado por la polarización política y el debate sobre el futuro de las instituciones democráticas en Brasil.

Encuestas apuntan a una contienda cerrada

Brasil elegirá a su próximo presidente este domingo, en lo que podrían ser las elecciones más reñidas de su historia. Las encuestas apuntan desde hace semanas a un empate técnico entre los dos candidatos: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (izquierda), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (extrema derecha).

El sondeo publicado el jueves por el instituto de opinión Datafolha otorgó al candidato conservador 47 por ciento de los apoyos, frente a 46 por ciento de Lula. Sin embargo, dado que el margen de error es de dos puntos porcentuales, cualquiera de los dos podría proclamarse ganador, lo que mantiene en vilo a la opinión pública nacional e internacional.

Analistas coinciden en que la participación ciudadana y el voto de los indecisos serán determinantes para inclinar la balanza en esta segunda vuelta, considerada por observadores como un referendo sobre el rumbo político, social y económico de la mayor economía de América Latina. La jornada electoral del domingo se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y con un amplio despliegue de observadores nacionales e internacionales.