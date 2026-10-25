Lula o Bolsonaro: Brasil se juega su futuro en las urnas

Más de 158,7 millones de personas están habilitadas para votar en la contienda electoral.

Lula y Bolsonaro llegan al balotaje tras ser las dos opciones más votadas en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre.

A las 08:00 de la mañana [hora local] de este 25 de octubre abrieron los centros de votación en Brasil para la segunda vuelta de las presidenciales en las que se enfrentan el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro.

Más de 158,7 millones de personas están habilitadas para votar, de acuerdo con las cifras compartidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En el gigante sudamericano, el voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. Entretanto, para las personas analfabetas, jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 70 años, el sufragio es opcional. Los centros de votación estarán abiertos hasta las 17:00.

Lula y Bolsonaro llegan al balotaje tras ser las dos opciones más votadas en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre; pero ninguno obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, más del 50 por ciento, para alzarse con el triunfo en esa oportunidad.

En la primera vuelta, de acuerdo con los resultados del TSE, Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), consiguió el 47,03 por ciento de los votos (56.104.503 sufragios); mientras que Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45,16 por ciento (53.879.538).

Pero en esa jornada hubo otro protagonista: la abstención. La cifra de quienes no acudieron a votar en esa oportunidad fue de 33.469.244 o 21,08 por ciento. Un público que se convirtió en objetivo de los candidatos para convencerlos de cara al balotaje.

El recuento de esta segunda vuelta pondrá fin a una contienda reñida, en medio de la gran expectativa sobre su desenlace, decisivo tanto para el panorama político de América Latina como para las relaciones de Brasil con distintas potencias mundiales.

¿Qué más se vota?

De acuerdo con el TSE, dependiendo del lugar de votación en Brasil, los ciudadanos tendrán que elegir otros cargos o, incluso, participar de un plebiscito.

En los estados de Acre, Amazonas, Río Grande del Norte, Espírito Santo, Tocantins y el Distrito Federal, además de presidente, los brasileños deberán votar para elegir gobernador. Esto porque ninguno de los candidatos para el puesto superó el 50 por ciento de los votos válidos.

En algunos municipios también deberán votar por alcalde; mientras que en otros lugares habrá plebiscito. Por ejemplo, en Chopinzinho y São João, estado de Paraná, decidirán sobre la redefinición de los límites entre ambos municipios.

El factor de EE.UU.

Durante la campaña, el candidato del PL, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), recibió abiertamente el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, el mandatario estadounidense calificó el resultado como «una gran victoria».

Ante esta circunstancia, el pasado 20 de octubre, Lula señaló que lo que estaba en juego en el balotaje era definir qué tipo de Brasil querían: «Un Brasil que bese la bandera brasileña o uno que se ponga ‘a cuatro patas’ ante la bandera estadounidense».