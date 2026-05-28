«Cuba quiere paz» ratificó audiencia pública parlamentaria

Desde la sede del legislativo diputados defendieron la dignidad y la soberanía de la nación en un espacio de debate y reafirmación patriótica

Diputados, representantes de la sociedad civil cubana y diversos sectores del pueblo ratifican su condena al bloqueo y su respaldo a la Revolución Cubana.

El Consejo de Estado de la República de Cuba inició este jueves en el Capitolio la Audiencia Pública Parlamentaria «Cuba quiere paz», con la presencia de Esteban Lazo, presidente del parlamento.

Desde la sede del legislativo diputados defendieron la dignidad y la soberanía de la nación en un espacio de debate y reafirmación patriótica. La cita reflejó el compromiso del pueblo cubano con la paz y el rechazo a toda forma de injerencia externa.

«Con cada vez mayor frecuencia, desde el gobierno de Estados Unidos, se esgrimen amenazas que reflejan la intención clara de imponer otra vez su control sobre los destinos de Cuba, como hizo durante 60 años del siglo pasado cuando ejerció total dominio neocolonial sobre nuestro país», expresó el diputado Alberto Núñez, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«No hay excusa alguna que pueda justificar una agresión militar contra nuestro país, que definitivamente provocaría destrucción y la muerte de cubanos y estadounidenses», agregó.

Además calificó de inmorales los argumentos que apoyan que una crisis humanitaria pueda convertirse en una agresión militar, aun cuando es obvio que la crisis está siendo provocada por el propio gobierno agresor.

«Cuba no quiere conflicto. Somos y hemos sido siempre un país de paz, de solidaridad, que ha fomentado relaciones de respeto y amistad con otros países y pueblos del mundo, incluyendo el propio pueblo estadounidense», reiteró.

Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), agradeció las muestras de solidaridad internacional y afirmó que “Cuba es el faro de América Latina, del Caribe y del mundo entero”, al reconocer el apoyo de los pueblos del mundo, en especial de aquellos que, a pesar de sus propias carencias, han tendido la mano a la isla.

En nombre de las legisladoras cubanas, la diputada Elba Martínez Amador, presidenta en funciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, denunció el endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración norteamericana y el impacto desproporcionado de estas en sectores sensibles como en la salud.

Aportó asimismo cifras dolorosas: más de 96 mil pacientes en espera quirúrgica, 11 mil de ellos niños; y que la expectativa de vida de los niños con cáncer cayó del 85 al 65 por ciento (%), como muestras palpables del cerco y su impacto sobre la población, de acuerdo con el reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

“Detrás de cada número hay una madre que vela, un padre que lucha, un hogar en vilo”, señaló al solicitar a las congresistas estadounidenses que la historia les recuerde que tuvieron la valentía de defender el diálogo y la paz en su momento.

Yamila González Ferrer, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer, alertó por su parte que la crisis humanitaria inducida se usa como pretexto para una agresión militar e instó a las legisladoras de EE. UU. a promover acciones legales para levantar el bloqueo.

“Cuba es un país de paz, pero tiene derecho a defenderse si es atacado”, aseguró, y recordó que la verdadera seguridad de una nación se construye con hospitales, escuelas y solidaridad, no con bombas ni sanciones.

Danhiz Díaz Pereira, vicepresidente de la Comisión de Atención a la Juventud, denunció el cerco energético que provoca apagones, paralización la labor de hospitales y otros centros vitales y rechazó con energía las imputaciones contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En nombre de los jóvenes diputados, afirmó que no piden clemencia, exigen justicia, los cubanos quieren construir el futuro con sus manos, no entre escombros.

Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores, en las palabras de cierre afirmó que la agresión contra Cuba no es el peligro de un futuro posible, sino un acto que está ya en plena ejecución.

Calificó de “burda y fraudulenta” la imputación al líder de la Revolución cubana y subrayó que es inmoral justificar una agresión militar con una crisis humanitaria que el propio gobierno de EE. UU. está provocando.

Reiteró, además, que el país solo quiere la paz, pero no una paz sin soberanía: “Si fuéramos agredidos, el pueblo cubano, unido como siempre, enfrentaría la guerra con la misma determinación con que ha resistido más de seis décadas de bloqueo”, subrayó.

En el transcurso de la audiencia se proyectaron mensajes en vídeo de comisiones internacionales solidarias de eurodiputados, y parlamentarios latinoamericanos y africanos, quienes condenaron el bloqueo como violación del derecho internacional; a la vez reafirmaron el apoyo incondicional al pueblo cubano, y calificaron las sanciones secundarias como “un acto de cobardía política que castiga a los más vulnerables”.

La audiencia concluyó con el canto de artistas de la Asociación Hermanos Saíz, que interpretaron una emotiva versión de “Cuba Quiere Paz”, y los vivas al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, a Raúl Castro en sus 95 años y a una Cuba Libre sin injerencia externa.