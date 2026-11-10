Cuba refuerza la detección de la sífilis: 3 000 kits para embarazadas y poblaciones clave

La llegada de estos kits permitirá realizar 750 000 determinaciones en todo el país, con prioridad en la prevención de la transmisión materno-infantil y en las poblaciones más expuestas al VIH y otras ITS

Un proveedor de salud aplica un test para el diagnóstico de sífilis y VIH en la consulta de servicios diferenciados relacionados con el VIH. (Foto: PNUD Cuba)

El sistema de salud cubano dispone desde ahora de 3 000 nuevos kits para el diagnóstico de la sífilis, insumos adquiridos con financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, como parte de las acciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El impacto más inmediato y decisivo de esta dotación recae sobre la población cubana: permitirá realizar 750 000 determinaciones diagnósticas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de prevención y atención.

Del total de kits, 2 000 se destinarán al tamizaje en mujeres embarazadas. Este es, quizás, el componente de mayor impacto social y sanitario, pues apoya la identificación temprana y el tratamiento de la sífilis, así como la prevención de la transmisión maternoinfantil.

Detectar la infección a tiempo en una gestante significa proteger simultáneamente a dos personas: la madre y el recién nacido, evitando complicaciones graves como la sífilis congénita, que puede causar malformaciones, secuelas permanentes o incluso la muerte del bebé. Cada prueba aplicada a una embarazada es, en la práctica, una barrera levantada contra un daño que acompañaría al niño toda la vida.

Los otros 1 000 kits se dirigirán a poblaciones clave, en el marco de las intervenciones de prevención combinada del VIH. Aquí el impacto se amplifica: la sífilis y el VIH comparten vías de transmisión y factores de riesgo, por lo que integrar la detección de la sífilis y otras ITS en los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH permite llegar a quienes más lo necesitan con una sola puerta de entrada al sistema sanitario.

Para estas poblaciones, frecuentemente expuestas a barreras de acceso, la disponibilidad de pruebas en espacios comunitarios y de atención representa una oportunidad concreta de conocer su estado serológico y recibir tratamiento oportuno.

Más allá de los grupos priorizados, los kits apoyarán la implementación piloto de pruebas duales para la detección combinada de sífilis y VIH en 76 sitios centinela de vigilancia epidemiológica, ubicados en policlínicos de todas las provincias del país, así como en espacios comunitarios seleccionados según criterios epidemiológicos.

Esto significa que el beneficio alcanza a la población general: la información generada en estos sitios permitirá al sistema de salud conocer la magnitud real de la enfermedad, orientar recursos y ajustar estrategias de prevención donde más se necesiten.

Este resultado no surge aislado. Desde 2003, el PNUD en Cuba apoya temas de salud y desarrollo, con énfasis en la respuesta nacional al VIH mediante subvenciones del Fondo Mundial, en alianza con el Minsap y redes de la sociedad civil.

Esa colaboración se ha orientado a fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención; los sistemas de información; la reducción de barreras de género y derechos; el desarrollo de capacidades de actores clave y la preparación ante pandemias.