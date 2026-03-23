Declaraciones de líder pandillero sobre Noboa impactan en Ecuador

William Alcívar, líder de la pandilla Los Tiguerones, afirmó desde España que su grupo habría apoyado la campaña electoral del actual mandatario Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre esas afirmaciones.

Las declaraciones desde España de William Alcívar, alias Negro Willy, líder de la pandilla Los Tiguerones, sobre supuestos vínculos de la campaña presidencial de Daniel Noboa con estructuras criminales impactaron este lunes en Ecuador.

En una entrevista al diario español El Mundo, Negro Willy negó haber participado en el asalto armado a TC Televisión durante una transmisión en vivo el 9 de enero de 2024, y afirmó que su grupo habría apoyado la campaña electoral del actual mandatario.

“El gobierno de Ecuador es el que arma esa escena. Primero dijeron que yo me encontraba allí. Pensaban que aún estaba en Sudamérica y me podían detener rápido y con los ojos cerrados para justificarlo después. Pero cuando eso sucede estoy ya en otro continente”, sostuvo Alcívar al referirse a la irrupción armada en el medio de comunicación.

En la misma entrevista, el cabecilla de Los Tiguerones aseguró que su organización, junto con otras estructuras, jugó un papel en la campaña de Noboa.

“Es Fito (Adolfo Macías, líder de Los Choneros extraditado a Estados Unidos) el que me dice que le llega del entorno Noboa que lo apoyemos, que me sume con otras organizaciones. Y nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara”, afirmó.

Alcívar sostuvo además que, tras la llegada de Noboa al poder, se produjo una ruptura con esas supuestas estructuras y lanzó nuevas acusaciones contra el mandatario al referirse al narcotráfico y a la salida de droga hacia Europa.

En su relato, también mencionó a Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, a quien vinculó con presuntas negociaciones y canales de relación política y judicial, según su versión.

Hasta ahora, el presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre esas afirmaciones, pero este lunes el ministro del Interior, John Reimberg, rechazó esas acusaciones y cuestionó que Negro Willy permanezca en libertad en España.

“Me apena por España que tiene a un criminal de esta categoría suelto, capaz de poner bombas y que está viviendo de las muertes que causó en Ecuador”, dijo el funcionario.

Reimberg exhortó además a las autoridades españolas a facilitar la entrega de Alcívar a Ecuador.

“Definitivamente el presidente no ha hecho lo que él ha mencionado. Lo hemos demostrado con trabajo. Le han dado micrófono a una persona que está siendo buscada para que venga a pagar acá, y tratan de decir cualquier cosa para evitar no venir a enfrentarse a la Justicia de Ecuador”, afirmó.

Desde la oposición en Ecuador, la legisladora de Revolución Ciudadana Mónica Palacios reclamó que se investigue un eventual financiamiento ilícito de la campaña presidencial del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

“Despierta Ecuador! No podemos permitir que el país sea rehén de la narcopolítica, mientras la violencia sigue tomándose las calles y la droga sale libre por los puertos”, escribió Palacios en su cuenta de X.