Cierre de Feria Internacional del Turismo Cuba 2026 mira al futuro de los viajes

La realización de esta feria en formato virtual marca un hito significativo en la modernización del sector, demostrando la capacidad de adaptación ante los nuevos escenarios digitales

fotos roberto f. campos

Con la esperanza de la recuperación de la industria de los viajes en este archipiélago, este viernes cerró de manera oficial la 44 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026).

El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, realizó el resumen de la reunión virtual mediante la red social Youtube, y mostró satisfacción por su realización en la que tomaron parte más de mil profesionales, además de aparecer 120 estands digitales, de diferentes naciones.

Señaló que esta feria resultó una gran oportunidad para tratar con profesionales de la industria turística de todos los rincones del mundo interesados en Cuba.

Con multitud de encuentros profesionales, jornadas de amplia participación, presentaciones, contenidos y experiencias únicas, ocurrió la reunión.

Recalcó que llegamos al cierre de esta edición virtual, que durante dos intensas jornadas resultó punto de encuentro, reflexión y proyección para el turismo cubano y global.

FITCuba 2026 fue una plataforma de oportunidades y un espacio donde se construyen alianzas que trascienden fronteras.

Sentenció que pese a las amenazas y medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos transcurrió exitosamente la reunión.

En este entorno virtual, Cuba reafirma su vocación como destino auténtico, seguro y diverso, listo para recibir al mundo con mucho que aportar y continuar construyendo.

Los asistentes fueron testigos de intercambios enriquecedores, de propuestas innovadoras y de un firme compromiso con el desarrollo del turismo.

La realización de esta feria en formato virtual marca un hito significativo en la modernización del sector, demostrando la capacidad de adaptación ante los nuevos escenarios digitales.

La incorporación de espacios como FITCubaTech evidencia el papel estratégico de la tecnología en el desarrollo turístico, con soluciones innovadoras creadas por el talento nacional.

Herramientas como plataformas de inteligencia turística y de reputación online reflejan un avance sólido hacia destinos turísticos inteligentes.

Con gestión basada en datos, comercio electrónico e inteligencia artificial (IA) como pilares fundamentales, estas iniciativas consolidan un camino prometedor hacia un turismo más eficiente, competitivo y alineado con las tendencias globales.

Expresó su agradecimiento a los participantes, ponentes, organizadores y colaboradores que hicieron posible este evento, en especial a todos los trabajadores del turismo cubano.

Reseñó que su compromiso y entusiasmo son la mayor garantía de que el turismo seguirá siendo un motor de desarrollo económico, social y cultural.

Además, invitó a que este cierre virtual sea un punto de partida, que las ideas compartidas aquí se conviertan en proyectos concretos, en nuevas rutas de colaboración y en un turismo cada vez más humano y responsable.

Al final de sus palabras significó que este sábado, 9 de mayo, celebrarán el Día de Gran Público del Parque Josone de Varadero, oportunidad única para que visitantes nacionales e internacionales puedan acercarse, disfrutar y vivir esta gran fiesta del turismo cubano.

Confirmó que Cuba los espera, como siempre, con los brazos abiertos, con su cultura, su historia única y su gente cálida.