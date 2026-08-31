Defensa de la Patria: Un deber sagrado (+fotos)

El campamento del batallón de tropas especiales de la Región Militar Sancti Spíritus fue sede del acto de inicio del segundo semestre del año de preparación para la defensa 2026

Las fuerzas que agrupa la Región militar Sancti Spíritus hicieron una demostración de las habilidades y el grado de preparación combativa para enfrentar al enemigo. (Fotos: Juan Carlos Castellón Véliz/Escambray)

Con sus impecables uniformes y la marcialidad que los caracteriza, batallones integrados por tropas regulares, estudiantes de la Escuela militar Camilo Cienfuegos y de las Brigadas de Producción y Defensa protagonizaron el acto que dio inicio al segundo semestre del año de preparación para la defensa 2026 en la Región Militar Sancti Spíritus.

El campamento del batallón de tropas especiales fue el escenario de la actividad, que estuvo presidida por la integrante del Comité Central del Partido Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, otros jefes y oficiales del territorio, así como representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

La actividad estuvo presidida por la integrante del Comité Central del Partido Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente.

“La vida y el deber nos imponen exigentes retos en la preparación combativa y política, en el cuidado del material de guerra y en las tareas agroalimentarias, entre otras. Cada jornada tiene que servir como oportunidad para aumentar nuestra capacidad disuasiva y estar listos ante cualquier eventualidad”, aseveró el coronel Michel Jorge Valle, jefe del Batallón de Infantería.

“En este empeño, la exigencia, el trabajo político ideológico, la confianza, la seguridad, el entusiasmo, el respaldo, la ocupación y la enseñanza deberán andar de la mano, conscientes de que ello equivale a mantener una alta moral combativa en las tropas, tal como sucedió en Baraguá o en Girón, por solo citar algunos ejemplos”, sentenció.

Jefes y oficiales recibieron las distinciones Servicio distinguido y de Preparación para la Defensa.

La teniente coronel Ilisis Felipe Valdés dio a conocer la orden de estimulación y felicitación al personal, firmada por el jefe de la Región militar Sancti Spíritus, general de brigada Roberto Navarro Cabrejas, mediante la cual se otorgarom las distinciones Servicio distinguido y de Preparación para la Defensa a un grupo de jefes y oficiales, por los resultados en las misiones cumplidas durante el primer semestre del año.

Precisamente, según se constató, esta etapa resultó intensa, pero, a pesar del complejo escenario que enfrenta la nación, los combatientes espirituanos se mantuvieron firmes porque, como nos enseñara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la defensa de la Patria no solo se desarrolla para enfrentar una agresión, sino también para evitarla.

Coronel Michel Jorge Valle, jefe del Batallón de Infantería.

Como parte de las acciones que realizan de manera sistemática las fuerzas que agrupa la Región militar Sancti Spíritus, integrantes de tropas especiales hicieron una demostración de las habilidades y el grado de preparación combativa para enfrentar al enemigo si decidiera agredirnos.

Batallones de tropas regulares, Camilitos y de Brigadas de producción y defensa, protagonizaron la actividad.