Sancti Spíritus se prepara para la guerra de todo el pueblo

En el municipio cabecera se activaron los Consejos de Defensa de Zona para verificar el trabajo de los grupos y subgrupos de trabajo y las Brigadas de Producción y Defensa

El Consejo de Defensa de Zona Jesús María fue el centro de las acciones en el municipio cabecera durante el Día Nacional de la Defensa en la provincia. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El Consejo de Defensa de Zona Jesús María fue el epicentro de las acciones durante el Día Nacional de la Defensa en Sancti Spíritus. La jornada comenzó con el informe presentado al presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM), Osmundo Martínez Montes de Oca, donde se detallaron la cantidad de personas a proteger, las misiones de las Brigadas de Producción y Defensa (BPD) y las características urbanísticas de la zona, entre otros temas.

En un segundo momento los miembros del CDM pudieron apreciar un simulacro de emboscada realizado a una escuadra enemiga que pretendía acceder al territorio por el área sur.

Tropas de las milicias territoriales y las BDP emplearon el factor sorpresa y el conocimiento del terreno para frustrar la penetración de los agresores impidiendo así que tomaran mejores posiciones dentro de la ciudad.

El tiro con calibre de combate fue otra de las actividades realizadas como parte de la preparación combativa, así como clases teórico-prácticas de uso y cuidado del armamento.

En varios puntos del municipio de Sancti Spíritus y el resto de la provincia tuvieron lugar acciones para verificar el trabajo de los responsables de la evacuación y protección a la población, la movilización, las comunicaciones en tiempo de guerra y el accionar de los grupos y subgrupos de trabajo en los consejos de defensa a todos los niveles.

La dirección del CDM recordó la importancia de la información oportuna al pueblo ante un posible ataque enemigo para minimizar las pérdidas de vidas humanas y destacó la labor de producir alimentos como prioritaria, tanto en tiempo de paz como durante un conflicto armado.

En el campo de tiro de la ciudad de Sancti Spíritus se practicó el uso del armamento y el tiro con calibre de combate.