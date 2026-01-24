Delcy Rodríguez instala Programa para la Convivencia y Paz en Venezuela

“Un grupo de venezolanos diversos hemos estado compartiendo muchas ideas en torno al programa para la convivencia democrática y la paz”, manifestó la jefa de Estado encargada

Foto: Prensa Presidencial de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez instaló ayer viernes el Programa para la Convivencia y la Paz, que será coordinado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

“Un grupo de venezolanos diversos hemos estado compartiendo muchas ideas en torno al programa para la convivencia democrática y la paz”, manifestó la jefa de Estado encargada y precisó que es un plan de 100 días.

Al señalar que “tendrá como primera tarea el mapeo de la violencia en Venezuela”, reflexionó sobre las distintas agresiones contra Venezuela, entre ellas la agresión económica externa.

Insistió, además, en que este programa tiene el objetivo de establecer líneas estratégicas para promover la tranquilidad del país desde los diversos sectores, en pro del bienestar de la nación.

Instruyó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamar inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país los coincidentes y los convergentes, con resultados concretos e inmediatos y que sean diálogo político venezolano, que no se impongan las cosas externas ni desde Washington, Colombia ni ningún otro lugar que no sea Venezuela.

Llamó igualmente a la reflexión sobre el sistema de justicia de Venezuela, al invitar a pensar en un “modelo de justicia penal alternativa. Que no se castigue al pobre por ser pobre”.

“Estamos tomando la convivencia democrática y la paz” como punto común, dijo, y se pronunció por una “paz en todas sus dimensiones: que abarque lo social, lo político, lo económico”.

Sostuvo que “las acciones y expresiones colmadas de intolerancia” han “comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas”.