Venezuela: Vladimir Padrino López es designado ministro de Agricultura

El nombramiento se produce semanas después de los ajustes realizados en el alto mando político y militar del país, tras la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década

Padrino López fue considerado una de las figuras centrales del aparato militar venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la designación del exministro de Defensa Vladimir Padrino López como titular de la cartera de Agricultura, en el marco de una nueva reestructuración del gabinete gubernamental.

El nombramiento se produce semanas después de los ajustes realizados en el alto mando político y militar del país, tras la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década y en el que fue considerado una de las figuras centrales del aparato militar venezolano.

“A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, dijo la mandataria en Telegram, donde agradeció al saliente Julio León Heredia.

En esta nueva función, el oficial asume responsabilidades vinculadas al sector agroalimentario, uno de los ámbitos que el Ejecutivo ha señalado como estratégico para la recuperación económica y la seguridad alimentaria del país, en medio de la búsqueda de inversiones y reorganización productiva.

(Con información de El Nacional)