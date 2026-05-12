Desmiente Cuba ayuda humanitaria desde Estados Unidos

El canciller Bruno Rodríguez cuestionó si este falso ofrecimiento de ayuda será una donación o un sucio negocio para cercenar nuestra independencia y si no sería más fácil levantar el cerco de combustible al que someten a la nación desde enero de este año

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, desmintió este martes en la red social X el ofrecimiento de ayuda humanitaria monetaria para la isla desde Estados Unidos.

«Alguien debería preguntar al Secretario de Estado de Estados Unidos sobre la fábula del supuesto ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, que aquí nadie conoce», escribió.

«Sería bueno saber quién específicamente le aportaría el dinero, si se entregaría en efectivo para necesidades fundamentales, como combustible, alimentos y medicinas, o si sería una entrega material y de qué y qué empresa o agencia se le comprarían los productos», agregó.

Asimismo pidió precisar, a quienes afirman el suceso, la fecha de la entrega oficial a las autoridades cubanas, o de la distribución entre la población.

Rodríguez cuestionó si este falso ofrecimiento de ayuda será una donación o un sucio negocio para cercenar nuestra independencia y si no sería más fácil levantar el cerco de combustible al que someten a la nación desde enero de este año.

«Mienten: una mentira de 100 millones de dólares», concluyó.