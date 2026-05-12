Cancelados desde este 12 de mayo los vuelos Madrid–Santiago de Cuba–La Habana

La medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía contratada

Cubadebate

12 mayo, 2026 - 5:40pm

Cubana de Aviación, S.A. informa que el operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid – Santiago de Cuba – La Habana – Santiago de Cuba – Madrid, a partir de este martes.

Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía.

Además, solicita a turoperadores y agencias informar a sus clientes que se reintegrará el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes.

Cubadebate

Texto de Cubadebate

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