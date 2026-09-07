Díaz-Canel califica de acto criminal al bloqueo de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló este lunes que lo más alarmante del bloqueo de Estados Unidos es como esas cifras reflejan “el acto criminal al que se somete a todo un pueblo”.
En un mensaje en la red social X, el mandatario alertó que este año, con el cerco energético y la extraterritorialización del bloqueo, se incrementó el impacto de la política de Washington en áreas como la energía, la salud y la educación.
“Lo más alarmante del bloqueo a #Cuba no queda solo en las cifras, en que sus daños crezcan en más de 8 mil millones de dólares en un año y en que se acumulen más de 178 mil millones en décadas”, escribió.
Cuba presentará los días 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe que sustenta el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», expuesto hoy a la prensa nacional y extranjera por el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez.
“Como cada año y pese a las presiones yanquis, #Cuba confía en que se imponga por amplia mayoría la condena enérgica de la comunidad internacional a este genocidio”, añadió Díaz-Canel.
Rodríguez, por su parte, calificó al cerco económico y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba como un “genocidio silencioso”.
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