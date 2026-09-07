Huellas del bloqueo en el turismo cubano: casi 709 000 visitantes menos

En los primeros siete meses del año, Cuba recibió 794 492 viajeros, cifra que representa apenas el 50,2 por ciento de lo registrado en igual lapso de 2025

La disminución más notoria provino del mercado canadiense, con 350 mil 737 visitantes internacionales menos. (Foto: Internet)

El recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos y otras medidas coercitivas continúan afectando al sector turístico cubano, uno de los renglones estratégicos de la economía nacional, según revelan estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) sobre el comportamiento del arribo de viajeros hasta el mes de julio, pues ya se registran casi 709 mil visitantes menos que en el mismo período del año anterior.

En los primeros siete meses del año, Cuba recibió 794 mil 492 viajeros, cifra que representa apenas el 50,2 por ciento (%) de lo registrado en igual lapso de 2025, lo que significa una disminución de 787 mil 773 personas en términos absolutos; de esa cifra, los visitantes internacionales se redujeron a 419 mil 863, para un 37,2 %, equivalente a 708 mil 968 menos.

El informe de la ONEI, cit ado por medios oficiales, precisa que la disminución más notoria provino del mercado canadiense, con 350 mil 737 visitantes internacionales menos, seguido por la comunidad cubana en el exterior (52 mil 021), la Federación Rusa (50 mil 816) y Estados Unidos (39 mil 944); cifras que confirman la tendencia decreciente que experimenta el sector turístico cubano en medio de las agresiones externas.

Como viajero se asume a toda persona que se desplaza entre dos o más países, y como visitante internacional a aquel que visita una nación diferente a la de su residencia habitual por un período no superior a un año, cuyo motivo principal sea ocio, recreación, negocios u otro de carácter personal, excluyendo la actividad remunerada en el país visitado.

La afectación al turismo se ha mantenido como una prioridad en la política de bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba; fuentes oficiales han señalado que, de no existir el criminal cerco económico y la prohibición a los nacionales estadounidenses de viajar como turistas a la isla, la mayor de las Antillas podría recibir entre uno y dos millones de visitantes de ese país cada año, con un ingreso estimado superior a los dos mil 410 millones de dólares.

El sector turístico cubano, pese a las adversidades, mantiene su capacidad de atracción, pero el bloqueo limita las posibilidades de desarrollo y afecta la llegada de divisas necesarias para la economía nacional.

En el contexto actual, con la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, las agresiones se han recrudecido, impactando directamente en el flujo de viajeros.

A pesar de este escenario, Cuba mantiene su estrategia de diversificación de mercados y promoción turística, aunque los números evidencian el costo real de una política que ha sido condenada por la comunidad internacional y que afecta sectores vitales como el turismo, la salud y la alimentación del pueblo cubano.