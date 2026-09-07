Solidaridad con Cuba y Silvio Rodríguez en Bilbao

En los últimos días, Silvio Rodríguez inició su gira por España con un exitoso concierto en Barcelona, donde fue aclamado por miles de personas en el Gran Teatre del Liceu

Concierto de Silvio en Barcelona. (Foto: Juan Miguel Morales)

La ciudad de Bilbao, País Vasco, será escenario este sábado 12 de una manifestación de solidaridad con Cuba, a la vez que se sumará al concierto del destacado trovador Silvio Rodríguez.

La iniciativa es impulsada por Euskal Herria-Kuba Ekimena, la plataforma internacionalista Hegoak, que agrupa a una veintena de sindicatos, partidos y ONG vascas, la asociación Euskadi-Cuba y diversos agentes sociales y políticos.

Según fuentes de la actividad, se denunciará la grave situación que sufre el pueblo de Cuba, debido al asedio económico y bloqueo energético de la administración estadounidense, y la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada cada año en la ONU.

La marcha saldrá desde la entrada del Museo Guggenheim. Recorrerá el Muelle Evaristo Churruca y llegará al Palacio Euskalduna, donde, a las 20,30 hora local, actuará Silvio Rodríguez con su banda.

Igualmente, la manifestación servirá para respaldar la campaña solidaria “Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba”, que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la Isla.

Ha sido respaldada por 130 intelectuales y artistas, referentes de la cultura vasca, como Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Eñaut Elorrieta, Jon Maia o Katixa Agirre.

Hasta mayo, en una primera fase, la campaña recaudó casi 245 mil euros, y ya ha comenzado el montaje de la primera instalación de energía solar en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana.

De acuerdo con la convocatoria, estas acciones son parte de la respuesta de la ciudadanía vasca organizada frente al cerco económico y energético a Cuba, por parte del Gobierno de Donald Trump y Marco Rubio.

La política de “máxima presión” contra Cuba, aplicada desde 2019, ha provocado que, en un país que alcanzó notables indicadores de salud, hoy solo se cuente con un tercio de los medicamentos y la mortalidad infantil haya aumentado, significó.

Además, la Casa Blanca desde enero, impuso un bloqueo petrolero a la Isla y ha conseguido, mediante amenazas y sanciones, destruir las principales fuentes de ingreso de la Isla (el turismo, los servicios médicos exteriores y las remesas, junto con forzar la salida de muchas de las empresas extranjeras con inversión en el país.

En los últimos días, Silvio Rodríguez inició su gira por España con un exitoso concierto en Barcelona, donde fue aclamado por miles de personas en el Gran Teatre del Liceu.

El programa de sus conciertos continuó en Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe con otro éxito relevante.

Luego, estará en Bilbao 12 y 13 de septiembre en el Palacio Euskalduna. Después actuará el 16 de septiembre en el Roig Arena de Valencia; A Coruña, 19 en el Coliseum; Sevilla los días 25 y 26 del mismo mes en el recinto ferial de FIBES.

Completará su gira en Murcia, el 1 de octubre en la Plaza de Toros y como punto final, Madrid, el 4 de octubre en el Movistar Arena.