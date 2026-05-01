Díaz-Canel encabeza celebración por el Primero de Mayo en La Habana (+post y fotos)

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza en la capital cubana la movilización que celebra este viernes el Primero de Mayo, “Día Internacional de los Trabajadores”, en defensa de la Revolución.
Los más altos dirigentes políticos y gubernamentales del país iniciaron la marcha en la Plaza de la Revolución.
🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB encabeza uno de los frentes de marcha que se dirigen hacia la Tribuna Antimperialista.#LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/2OLUSrBlLA— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 1, 2026
Miles de trabajadores amanecieron movilizados en cuatro puntos de La Habana, para participar en la multitudinaria movilización que avanza por las calles de la ciudad para converger en la Tribuna Antimperialista José Martí.
Quien quiera saber qué es #Cuba, quien quiera conocernos de verdad, que vea los desfiles y actos de este #PrimeroDeMayo; que lea, una por una, las 6 millones 230 mil firmas por la paz, contra el bloqueo y contra la guerra.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 1, 2026
Quien quiera saber lo que es un pueblo trabajador… pic.twitter.com/O6dIklyVh6
Los trabajadores organizados en 15 sindicatos responden al llamamiento de movilización, desfile y concentración, que con las primeras luces de este Día Internacional de los Trabajadores llegará hasta la tribuna ubicada en el malecón habanero, donde se realizará el acto central del Primero de Mayo en Cuba.
La radio y la televisión cubanas realizan transmisiones especiales para reportar los acontecimientos.
Marchamos por #Cuba.#LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/rXpah4OqVD— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 1, 2026
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