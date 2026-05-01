Desfile del Primero de Mayo en Sancti Spíritus: Cuba sigue en pie (+fotos y video)

Así lo demuestran miles de trabajadores y sus familiares que desfilan, ahora mismo, por la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia; marchas similares acontecen en los restantes municipios espirituanos

Una representación de los 15 sindicatos desfila por la Plaza espirituana. (Fotos: Escambray)

“Desde Sancti Spíritus, decimos que Cuba sigue en pie, que no renuncia a su soberanía, que no abandona a su pueblo”, apuntó la integrante del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, Ekaterina Gowen Dickinson, en su alocución previa al inicio del desfile del Primero de Mayo por la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.

A partir del análisis del complejo contexto que vive Cuba, hoy bajo el peligro de una agresión militar por parte de la administración de Donald Trump, la dirigente del Movimiento Obrero en el territorio manifestó que la celebración de este Primero de Mayo es también un mensaje al mundo. “Un mensaje de dignidad, de resistencia, de esperanza”, añadió.

El pueblo de la cabecera provincial desfila ante la plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba instó a elevar la eficiencia, fortalecer la disciplina laboral y a aprovechar al máximo los recursos.

Al decir de Ekaterina Gowen, el momento actual exige, también, profundizar en la participación, en el control popular, en la defensa de lo conquistado, y para ello cada centro de trabajo debe ser un espacio de debate, de propuesta, de acción transformadora, remarcó.









“La unidad es nuestra mayor fortaleza —expuso—. Unidad entre trabajadores, entre sectores, entre generaciones. Unidad en torno al Partido, a la Revolución, a nuestros principios. Solo unidos podremos enfrentar los desafíos y construir el futuro que soñamos”.

En sus palabras, Gowen Dickinson exhortó a los jóvenes trabajadores a que aporten toda su energía, su creatividad, su visión; a que asuman el legado de quienes les precedieron.

La secretaria general de la CTC en la provincia significó que este año el festejo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra al unísono en las fundamentales plazas y avenidas de cada municipio, tiene un motivo especial: el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Gowen Dickinson exhortó a los jóvenes trabajadores a que aporten toda su energía, su creatividad, su visión; a que asuman el legado de quienes les precedieron.

A juicio de la dirigente, el principal defensor de la clase obrera cubana sigue guiando al proletariado con su legado de profundo sentido humanista. “A 100 años de su natalicio, la historia lo ha absuelto y ha demostrado con creces que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, destacó.

Gowen Dickinson aseveró, igualmente, que el movimiento Mi firma por la Patria ea símbolo de compromiso, de defensa de la soberanía y de rechazo a cualquier intento de injerencia o dominación.

“No es solo una firma, es una declaración de principios, es la reafirmación de que esta tierra nos pertenece y que estamos dispuestos a defenderla”, sostuvo la secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus en su alocución a propósito de la celebración del Día del Proletariado Mundial.









El desfile lo encabezaron Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de La Habana; Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de esta organización política en Sancti Spíritus; Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura; Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial; la máxima dirigente del movimiento obrero en el territorio, Ekaterina Gowen Dickinson; Heroínas y Héroes del Trabajo de la República de Cuba, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y el movimiento sindical.

En esta oportunidad, la marcha proletaria de los 15 sindicatos en la ciudad de Sancti Spíritus la lidera el de la Industria Alimentaria y la Pesca y la cerrará el de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; todos exhiben diversas iniciativas, que le brindan colorido al festejo.

Son miles de espirituanos y espirituanas que decidieron reencontrarse con la historia en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.