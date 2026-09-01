Presidente de Serbia recibe a enviado especial de su homólogo cubano

La reunión tuvo especial significación por la coincidencia de ambos países en la defensa de los principios y propósitos del Movimiento de Países No Alineados, cuya acción conjunta ha contribuido a estrechar aún más los históricos vínculos bilaterales

Ambas partes coincidieron en la importancia de traducir el excelente diálogo político en mayores oportunidades de cooperación. (Foto: PL)

El presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, recibió al viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, en su calidad de enviado especial del Presidente de la República, informó este martes la Cancillería de la isla.

Durante el encuentro, abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la sólida amistad que une a ambos pueblos, sustentada en el respeto mutuo, la comprensión y la solidaridad, y se identificaron áreas para su fortalecimiento.

La reunión tuvo especial significación por la coincidencia de ambos países en la defensa de los principios y propósitos del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), cuya acción conjunta ha contribuido a estrechar aún más los históricos vínculos bilaterales, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ambas partes coincidieron en la importancia de traducir el excelente diálogo político en mayores oportunidades de cooperación en sectores como agricultura, salud, industria farmacéutica, energía, nuevas tecnologías y turismo.

Peñalver detalló en su cuenta en X que le expresó a Vučić la gratitud por la solidaridad y la condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos, y le trasladó un mensaje de su homólogo cubano.

Por su parte, el mandatario serbio envió afectuosos saludos al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al presidente Díaz-Canel, a la par que rememoró los encuentros sostenidos con ambos.

Una delegación cubana, encabezada Peñalver, participó la víspera en la Reunión Conmemorativa de Alto Nivel por el 65 aniversario de la I Conferencia del Mnoal.

El vicecanciller sostuvo en la primera jornada un intercambio con el secretario general del Ministerio de Exteriores de Serbia, Dušan Kozarev, con quien pasó revista a las relaciones bilaterales y analizó vías para profundizar los vínculos entre ambas naciones.

Durante el encuentro, el diplomático cubano expuso la situación que vive la isla como consecuencia del endurecimiento del bloqueo estadounidense, reforzado con un cerco energético, nuevas sanciones unilaterales y la amenaza constante de una agresión militar.