Diosdado Cabello desmonta campañas de mentiras contra Venezuela

El dirigente político llamó “ratas” y “miserables” a quienes se aprovecharon de la considerada “mayor tragedia natural” en la historia del país, para intentar sacar réditos políticos y demeritar la labor humanitaria del Gobierno y Estado venezolanos

Diosdado Cabello aseguró que si siguen con las fake news “seguiremos desmontándolas”. (Foto: PL)

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desmontó campañas de mentiras tramadas mediante redes sociales y medios de comunicación, durante y después de los sismos del 24 de junio, trascendió hoy.

En su programa nocturno con el Mazo Dando el dirigente político llamó “ratas” y “miserables” a quienes se aprovecharon de la considerada “mayor tragedia natural” en la historia del país, para intentar sacar réditos políticos y demeritar la labor humanitaria del Gobierno y Estado venezolanos.

“Son unos miserables, no merecen el respeto de nadie, atáquenme a mí lo que les de la gana, pero dejen a ese pueblo tranquilo”, subrayó.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz afirmó que “no hace falta tanto odio” y aseguró que si siguen con las fake news “seguiremos desmontándolas”.

A juicio del dirigente del PSUV, los que articulan esas campañas “creen que con eso van a cambiar el Gobierno y las gentes los va a querer, eso no es así”, aseveró.

Para Cabello, los que arman esas operaciones “quieren del dolor humano sacar algún tipo de rédito” y mencionó a los más de 400 periodistas que vinieron a Venezuela a cubrir el doblete de sismos del 24 de junio, algunos de los cuales tildó de “mentirosos y miserables”.

Es una guerra contra un pueblo y un país, y cada vez que tenga un chance voy a salir a defender al pueblo, “si dejan el rabo afuera se los voy a quemar”, subrayó.

Enfatizó que el Gobierno bolivariano no necesita manipular, ni con cifras ni con nada, porque “para eso estamos de manera permanente en la calle”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz reafirmó este país no se va quebrar, el pueblo va a salir adelante; y “nos hemos llevado golpes, tropezones, pero nos paramos y seguimos pá lante, pese a miles de lágrimas de dolor que uno se traga para darle optimismo” a quienes sufren en estas circunstancias.

Reflexionó que resarcir los cuantiosos daños ocasionados por los terremotos “no va ser tarea de un día, sino de meses y quizás de años”, y exhortó a los que realizan las campañas a visitar los campamentos, hablar con los niños y con las familias afectadas.

“Más temprano que tarde le daremos respuesta a ese pueblo”, resaltó.

El vicepresidente sectorial destacó la solidaridad del pueblo venezolano que de todas partes del país se activó para enviar ayuda a sus connacionales afectados por los sismos y resaltó que “la maldad no sirve de beneficio a nada”.

Entre las campañas desmontadas aludió a la creada desde los «laboratorios de la maldad» contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual calificaron de “inútil y cómplice” en un acto por intentar erosionar el principal activo del chavismo: la unión del pueblo con ese cuerpo militar, que desde el primer momento acudió a La Guaira, epicentro de los daños humanos y materiales.

Habló también de la matriz coordinada de querer sembrar la idea de “Estado fallido”; del supuesto tsunami que impidió las labores de rescate en las primeras horas críticas; de los niños desparecidos que sí lo están por estar todavía bajo los escombros, expresó.