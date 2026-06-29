¿Cómo los inspectores de Sancti Spíritus enfrentan las violaciones relacionadas con los pagos en línea?

En lo que va de año, apenas se han impuesto alrededor de 80 multas por esta infracción que hoy afecta notablemente a la mayoría de los espirituanos

El pago en línea se ha convertido en una preocupación para los espirituanos, que no siempre pueden realizar sus operaciones por esta vía.

Uno de los asuntos que más atiza la polémica pública hoy en Sancti Spíritus resulta, sin dudas, la falta de efectivo en las sucursales bancarias y la negativa de la inmensa mayoría de los negocios particulares de aceptar transferencias o pagos en línea.

El uso de las pasarelas de pago se ha convertido en un dilema similar al del huevo y la gallina: por un lado, los vendedores alegan que no utilizan el cobro de sus mercancías y servicios de forma virtual porque el Banco no les facilita el dinero que necesitan regularmente para hacer sus compras; mientras que del otro lado de la “valla” las principales víctimas de esta realidad —los clientes—, tampoco pueden extraer sus salarios ni concretar las compras con el dinero que tienen en sus tarjetas.

Ante esa realidad, la Dirección de Inspección en la provincia no se cruza de brazos: “Tenemos muchas quejas relacionadas con la bancarización, cuando las recibimos enseguida enviamos a una pareja de inspectores, pero muchas veces cuando estos llegan al lugar el afectado ya se fue y, cuando le piden al vendedor su teléfono, él muestra otras transferencias. Entonces se hace muy engorroso demostrar la violación”, comentó a Escambray Rafael Bernal Díaz, director de esa instancia.

Y agregó: “Son muy pocas las personas que se quedan en el punto para sostener su criterio y los dueños de los negocios esgrimen múltiples justificaciones para violar lo establecido en Ley en relación con el uso de las pasarelas de pago; por ejemplo, que les da mucho trabajo sacar su dinero de las sucursales bancarias, que solo aceptan transferencias por la mañana, que ya cogieron las del día, que solo aceptan la mitad del monto total o que tienen llena la tarjeta”.

¿Existe alguna nueva indicación nacional o solución propuesta para resolver esta problemática?

Hasta ahora no hay ninguna indicación nueva para transformar esa realidad. La misma orientación de siempre: que eso está en Ley y que hay que cumplirlo, que están en la obligación de cobrar por las pasarelas.

¿Qué sanción aplican a quien demostradamente no cumple lo dispuesto en este asunto?

Son 16 000 pesos de multa y el cierre del establecimiento —incluso desde la primera multa—, por tres meses, un año o de forma definitiva.

¿Cuántas sanciones de esa naturaleza han aplicado en lo que va de año aquí?

Este año hemos aplicado más de 80 multas en la provincia por un monto de 16 000 pesos a los Trabajadores por cuenta propia y algunas de 42 000 pesos que se les han impuesto a las mipymes.

Pero, dada la altísima incidencia y la afectación reiterada a los clientes, esas cifras y, por consiguiente, el actuar de los inspectores resultan insuficientes.

Realmente, es muy poco. Nosotros solo podemos actuar por denuncia. La problemática está en todos los municipios, el que más enfrenta es Sancti Spíritus y los inspectores provinciales. Las personas pueden reportar sus quejas por los teléfonos 52803623 y 52682301. Pero siempre es importante que esperen a los inspectores en el lugar para poder probar la violación en el momento de la inspección.