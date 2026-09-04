Distinguen a la Universidad de Sancti Spíritus por su contribución al desarrollo agropecuario sostenible

El reconocimiento tuvo lugar en el contexto del Taller Nacional del proyecto POSAS, donde se destacó la labor de la institución en torno a la gestión de las pérdidas y desperdicios de alimentos en la provincia y su impacto positivo en el sector agropecuario local

Los avances en la investigación sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en Sancti Spíritus fueron presentados en el Taller Nacional del proyecto POSAS. (Foto: Cortesía de la UNISS)

Conocedora del impacto positivo que tiene en la economía local y nacional, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) lleva varios años apostando al desarrollo sostenible del sector agropecuario cubano.

Por ello, la casa de altos estudios espirituana ha tomado parte de diversas iniciativas relacionadas con esta temática, entre las que sobresale el Proyecto Internacional para el Fortalecimiento de Políticas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba, mejor conocido como POSAS, enfocado en la gestión eficiente de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) para garantizar un impacto positivo en el sector agropecuario local.

A propósito de ello, la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS y coordinadora de POSAS, precisó: “La Universidad de Sancti Spíritus lleva tres años vinculada a este proyecto, un período de tiempo en el que hemos trabajado incansablemente para cuantificar y gestionar las PDA en nuestra provincia”.

La información recabada durante estos años de trabajo fue socializada en el marco del Taller Nacional de POSAS, donde la casa espirituana de altos estudios recibió especial reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), debido al impacto positivo que estos resultados han tenido en el sector agropecuario local.

“Este reconocimiento es un testimonio del esfuerzo colectivo de nuestro equipo y de la colaboración institucional que hemos recibido, que ha supuesto un pilar para avanzar hacia prácticas agropecuarias más eficientes y sostenibles”, aseguró Peña Calzada.

Asimismo, la delegación representante de la UNISS a la cita presentó los avances en la implementación de la plataforma Agromap, una herramienta innovadora que, una vez concluida, facilitará la gestión de la comercialización tanto en Sancti Spíritus como en el resto del país.

“Nuestro equipo de trabajo se ha visto enaltecido por el apoyo de los doctores en Ciencias Yaíma Hernández y Gregory Valdés, quienes, junto a los estudiantes de la carrera de Agronomía y la maestría en Ciencias Agrícolas de nuestra universidad, han sido los grandes artífices en estos seis resultados de investigación presentados”, concluyó.