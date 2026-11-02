Documental cubano Mijain recibe Mención de Honor en 44 Festival de Cine Deportivo en Italia

La información fue ofrecida por el Presidente del ICAIC, Alexis Triana, en su página de Facebook

Cubadebate

2 noviembre, 2026 - 8:37pm

El largometraje documental «Mijaín» recibió la Mención de Honor del 44 Festival Internacional de Cine Deportivo de Milano, Italia, entre setenta obras audiovisuales de decenas de países del mundo.

La información fue ofrecida por el Presidente del ICAIC, Alexis Triana, en su página de Facebook.

«Enviamos una felicitación a sus realizadores Rolando Almirante, Angel Alderete y Héctor Villar y a todas las entidades que hicieron posible su realización», señaló Triana.

«El aplauso a todos los que lo hicieron posible, desde sus realizadores Rolando Almirante, Angel Alderete, Hector Villar, hasta las entidades estatales que confiaron en esta importante obra como Cubacine ICAIC, TV Cubana, la Presidencia del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS Cuba) y del INDER.

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