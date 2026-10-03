La Habana se prepara para la edición 47 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

El evento volverá su mirada a la obra del cineasta cubano Julio García Espinosa en el año del centenario de su nacimiento

La edición 47 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) se iniciará en La Habana el próximo 3 de diciembre, y en esta ocasión Brasil será el país foco, lo que permitirá un mayor acercamiento a la historia, trascendencia y actualidad de la cinematografía del gigante sudamericano en certámenes como este.

Para la cita, cuyo tema central en los debates, clases y conferencias del sector será el uso de la inteligencia artificial en el cine, se propiciarán espacios con profesionales de la industria audiovisual.

Dentro de la programación de Industria, tendrán lugar las sesiones del cuarto Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón in Memoriam, la alianza con Nuevas miradas y con el Taller Oportunidades y desafíos del audiovisual, que organiza la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano de conjunto con el Instituto de Información y Comunicación Social.

El FINCL también volverá su mirada a la obra del cineasta cubano Julio García Espinosa (1926-2016) en el año de su centenario. El director de Aventuras de Juan Quin Quin (1967) dirigió el evento entre los años 1983 y 1991 y desde su aporte teórico legara ese texto que es considerado un presupuesto conceptual del Nuevo Cine Latinoamericano: Por un cine imperfecto.

La trascendencia de García Espinosa es fundamental en el desarrollo del cine cubano, desde su propia creación artística, el quehacer como promotor del pensamiento crítico, su labor como presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y también en la concepción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV).

Con estas motivaciones, junto a la programación de los filmes más recientes del cine producido en la región, la edición 47 de esta cita con el cine latinoamericano se propone ofrecer al público una selección basada en la calidad y la diversidad de propuestas que incluyen los concursos de ficción, ópera prima, cortometraje de ficción, largometraje y cortometraje documental, animación, el Festival entrega el Premio Arrecife, Otros territorios, y el Coral en Cartel y Guion inédito.

Desde su fundación en 1979, el FINCL ha sido una importante vitrina para la visibilidad de las obras, los cineastas y el desarrollo de la historia del cine latinoamericano, ya que La Habana se convierte cada diciembre en un espacio donde el cine marca el movimiento de la ciudad y los espacios reproducen el tema que identifica al evento: La aldea y su simbolismo como identificador de este evento que tiene una huella en los espectadores y en los artistas de América y el Caribe.

(Con información de ACN)