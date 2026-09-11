Dos escuderos; un homenaje (+fotos y video)

A Eusebio Leal Spengler, en el aniversario 84 de su natalicio, y a Roberto Vitlloch Fernández se les rindió tributo en Sancti Spíritus

Un libro resguarda el cariño y admiración de quienes conocen la obra del fundador de la Oficina del Conservador de Sancti Spíritus. (Fotos: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

La humildad y la sencillez que distinguieron tanto a Eusebio Leal Spengler como a Roberto Vitlloch Fernández se hicieron sentir en el homenaje que tuvo lugar hoy en Sancti Spíritus, dedicado a ambas personalidades.

“En momentos y ciudades distantes lucharon por la conservación del patrimonio cultural —explicó Sandra Hernández Hernández, directora de la Oficina del Conservador de la ciudad patrimonial de Sancti Spíritus, institución rectora de la acción—. Lo merecen ambas figuras, pero fundamentalmente Vitlloch, porque necesitábamos reconocerlo por su legado. Celebrar el nacimiento de Eusebio, este 11 de septiembre, en su aniversario 84 y el homenaje a quien tanto amó a la villa del Yayabo eran, sin dudas, nuestras deudas”.

La ceremonia inició con la develación de una tarja que nombra la sala expositiva del Centro de Convenciones La Merced como Roberto Vitlloch In Memoriam y el estreno de una canción en su honor compuesta por Carlos Manuel Borroto.

La sala expositiva del Centro de Convenciones La Merced se nombra Roberto Vitlloch In Memoriam.

Igualmente, el encuentro, que contó con la presencia de Alba Rosa de Armas, viuda del fundador y director hasta el 2025 de la Oficina del Conservador de la ciudad patrimonial de Sancti Spíritus, y su hija Alicia Vitlloch, amigos, así como autoridades políticas y gubernamentales, fue pretexto para entregar al patrimonio espirituano una de sus guayaberas.

De color amarillo y mangas cortas, la prenda tiene un significado especial ya que la usó al recibir el Premio de Conservación por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, gracias a la rehabilitación del parque Antonio Maceo, y el lauro de Conservación de Arquitectura Vernácula, por devolver a la vida a la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), así como en la inauguración del propio Centro de Convenciones La Merced, en el aniversario 510 de la villa espirituana.

La viuda de Vitlloch Fernández, Alba Rosa de Armas, y su hija Alicia estuvieron presentes en la ceremonia de homenaje.

El patrimonio espirituano atesora una nueva guayabera.

“Para recordarlo lo primero es que no podemos permitir que se nos caiga una piedra y que se nos sigan deteriorando los edificios —compartió con el auditorio Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la Uneac y director de la Casa de la Guayabera—. Si conseguimos que cada espirituano ame más cada pedacito de esta ciudad, lógicamente, estaremos recordando a Vitlloch”.

La premier del documental El eterno conservador de Sancti Spíritus, bajo la firma de Audiovisuales Escambray, constituyó uno de los momentos más emotivos de la jornada, pues en voz de familiares, amigos, compañeros de trabajo y alumnos se evocó la personalidad de Roberto Vitlloch, fallecido en 2025, así como la vigencia de su legado en cada recodo de la añeja villa.

Al concluir la ceremonia, se colocó un libro, donde muchos de los asistentes dejaron constancia de su respeto y admiración por un arquitecto que vivió para Sancti Spíritus.