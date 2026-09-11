Homenaje espirituano a Eusebio Leal

Entre las actividades se distingue la presentación del documental dedicado al espirituano Roberto Vitlloch Fernández

El eterno conservador de Sancti Spíritus es una producción de Audiovisuales Escambray. (Foto: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

Justamente este 11 de septiembre, en el aniversario 84 del natalicio de Eusebio Leal Spengler, desde la cuarta villa se le honrará con diversas acciones.

La Oficina del Conservador de Sancti Spíritus es la protagonista del homenaje a quien fuera el autor intelectual e impulsor de la creación de la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba, a fin de facilitar el intercambio y transferencia de conocimientos en los campos de la rehabilitación urbana y la gestión del patrimonio.

El Centro de Convenciones La Merced, ubicado en el bulevar de la ciudad del Yayabo, será testigo de la presentación de una canción del compositor Carlos Manuel Borroto dedicada a Roberto Vitlloch Fernández, fundador y director hasta el 2025 de la referida Oficina; así como el estreno del documental El eterno conservador de Sancti Spíritus.

Producido por un equipo de Audiovisuales Escambray, muestra el legado del arquitecto Vitlloch Fernández en la cuarta villa de Cuba e incluye testimonios de familiares, personas que lo acompañaron en su labor, directivos de diferentes Oficinas del Conservador del país y alumnos, quienes, además, de dialogar sobre la impronta de su labor, develan sus valores.

Precisamente, Roberto Vitlloch Fernández confesó en más de una ocasión ser un amigo y admirador de Eusebio Leal Spengler. Sus vínculos se iniciaron cuando Leal fungió como el oponente de la tesis de licenciatura del espirituano.

El documental, además, recrea mediante la fotografía construcciones diseñadas o intervenidas por Roberto Vitlloch.

Sin dudas, será una jornada de sinceros homenajes y reconocimientos extensivos a los hombres y mujeres que son verdaderos escuderos del patrimonio material e inmaterial de Cuba.