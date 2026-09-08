Mirada profunda en el Centro Histórico espirituano

La zona más añeja de la cuarta villa precisa cuidados de especialistas en patrimonio y de la ciudadanía. (Foto: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

Para soñar con el mañana se precisa auscultar cada detalle del hoy. Conscientes de esa máxima, especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus escudriñan y hallan particularidades que hoy son visibles en el centro histórico de la cuarta villa de Cuba.

“Con los resultados de las encuestas aplicadas a quienes residen en las viviendas y a las personas que trabajan en instituciones estatales que se encuentran situadas en esa zona se obtendrá un diagnóstico que será instrumento base para la toma de decisiones de todo tipo en esa área citadina —explica Yanina Wong Franco, especialista de la entidad—. Nos permite tener una caracterización de la población que coexiste allí”.

Esa labor que exige de horas y horas de diálogo, de mirar más allá de la primera imagen, de interpretar realidades permitirá elaborar el Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI). Dicho instrumento de planificación de nuevo tipo, de acuerdo con la documentación de la Oficina, incluye herramientas para el ordenamiento territorial y urbano y el desarrollo integral del Centro Histórico. Propone garantizar un desarrollo integral, próspero y sostenible, al considerar a la cultura como eje del desarrollo y al ser humano sujeto principal de la obra de rehabilitación.

“Los resultados nos posibilitarán realizar propuestas de trabajo en cuanto a los diferentes grupos etarios y sus actividades”.

La información emitida con las encuestas se contrasta con lo que se encuentra in situ al evaluar los valores de las construcciones, apuntó.

“Con el cuestionario se ha logrado obtener descripciones de las edificaciones que existen en la zona patrimonial por sus estilos y grados de protección. Eso nos permite dar prioridades a la hora de asumir las labores de conservación de los diferentes inmuebles.

“También en los recorridos se han detectado violaciones e ilegalidades que se cometen de tipo constructiva tanto por personas naturales como jurídicas”.

Frente a los mismísimos ojos de la añeja urbe del Yayabo se ha perdido más de un valor arquitectónico y ambiental por la acción consciente o no del ser humano. Entre las riquezas patrimoniales de la urbe más afectadas se encuentran techos, aleros, murales y otros detalles distintivos.

Para revertir esa realidad resulta esencial la labor que también realizan quienes laboran en la entidad rectora del diagnóstico: informar, sugerir, educar a la ciudadanía, en aras de que todas las acciones constructivas en las edificaciones de ese entramado urbano cumplan con los requerimientos establecidos para la conservación de sus valores.

“Este accionar es de gran importancia porque permitirá trazar la ruta a seguir por los especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus en los próximos cinco años”, concluyó.

La entidad reconocida en diciembre de 2018 en el Decreto No. 346 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, además de velar por la preservación, conservación, restauración patrimonial y el desarrollo cultural, social, físico y económico de manera sostenible, tiene como misión la salvaguarda de la espiritualidad. El ejemplo más reciente de cómo su labor especializada trasciende las mejoras constructivas convive en la casa de Céspedes No. 167 Sur, de la urbe del Yayabo, donde la familia dejó atrás las noches de insomnio por miedo a que el techo se le viniera encima.