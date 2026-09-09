Ecuador: organizaciones declaran a Marco Rubio “no bienvenido”

De acuerdo con los grupos firmantes, Washington busca obtener respaldo de los gobiernos latinoamericanos a sus directrices para el Sur Global mediante acuerdos y cooperación, a cambio de beneficios que calificaron como dádivas

Los colectivos cuestionaron la gira de Rubio por Ecuador, Colombia y Perú. (Foto: PL)

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador afirmaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “no es bienvenido” en el país, donde se reunirá este miércoles con el presidente Daniel Noboa.

En un pronunciamiento difundido este miércoles, los colectivos cuestionaron la gira de Rubio por Ecuador, Colombia y Perú y sostuvieron que profundizará la agenda de seguridad y la política exterior de la administración de Donald Trump en la región.

De acuerdo con los grupos firmantes, Washington busca obtener respaldo de los gobiernos latinoamericanos a sus directrices para el Sur Global mediante acuerdos y cooperación, a cambio de beneficios que calificaron como dádivas.

El documento responsabiliza a Rubio y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por los ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico, realizados bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Igualmente, el pronunciamiento cuestionó la política estadounidense hacia Ecuador y afirmó que la “diplomacia de coerción” de Washington llevó al país a expulsar al cuerpo diplomático de Cuba y a congelar sus relaciones con La Habana “sin mediar ninguna razón válida y creíble”.

El documento atribuye a Rubio responsabilidad por “decenas de medidas coercitivas unilaterales” contra gobiernos soberanos de la región.

“Hoy por hoy, Cuba es objeto de esta política de odio que tiene a esta nación al borde una crisis humanitaria de incalculables consecuencias”, afirmaron los colectivos.

Los grupos ecuatorianos acusaron también a Estados Unidos de sostener “una guerra de exterminio contra el pueblo palestino”, así como un conflcito bélico contra Irán.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, no es bienvenido en Ecuador por estas y otras tantas razones conocidas por las cancillerías dóciles de la región, incluida la ecuatoriana”, concluye la declaración.

Entre los firmantes figuran el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”y el Partido Comunista del Ecuador.

Rubio tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de una gira regional que también incluye a Colombia y Perú, y está centrada en seguridad y cooperación bilateral.