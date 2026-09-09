Irán anticipa una “zona restringida” fuera del estrecho de Ormuz

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, anunció que su país establecería también una “zona de exclusión aérea” en todo el Golfo Pérsico y áreas adyacentes, en respuesta a lo que calificó de embargo estadounidense contra su país

El estrecho de Ormuz ya no es solo un paso marítimo; se ha convertido en un factor crucial en el orden mundial y en el curso de la guerra. (Foto: PL)

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este miércoles su intención de establecer una “zona restringida” en una amplia área marítima que se extenderá desde Chabahar hacia el mar de Omán y el mar Arábigo, fuera del estrecho de Ormuz.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebi, afirmó, según medios iraníes, que la medida responde a lo que Teherán considera un bloqueo impuesto por Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz ya no es solo un paso marítimo; se ha convertido en un factor crucial en el orden mundial y en el curso de la guerra”, declaró Mohebi.

El funcionario explicó que Irán amplió la gestión del tráfico marítimo y reforzó la vigilancia tanto en el estrecho de Ormuz como en las zonas circundantes.

Señaló que el control, que anteriormente se concentraba en esa vía marítima, ahora abarcará un espacio más extenso.

Mohebi indicó que parte de la denominada “zona restringida” comenzará en las proximidades de Chabahar e incluirá rutas marítimas del mar de Omán y el mar Arábigo, mientras sus coordenadas y detalles serán anunciados posteriormente.

El portavoz advirtió además que los buques que atraviesen la zona sin coordinación podrían perder acceso a servicios marítimos, seguros y asistencia, incluso en tránsitos posteriores por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, anunció que su país establecería también una “zona de exclusión aérea” en todo el Golfo Pérsico y áreas adyacentes, en respuesta a lo que calificó de embargo estadounidense contra Irán.